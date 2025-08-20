Encuentran cuerpo decapitado en el municipio de La Virginia; es el tercer homicidio del año

Pereira

En las últimas horas fue hallado el cuerpo de una mujer en la vereda el Aguacate del municipio de La Virginia a orillas del río Cauca, homicidio que se convierte en el tercer hecho de sangre que ocurre en el puerto dulce.

Las autoridades señalaron que el cuerpo encontrado era el de una mujer, quien, según el reporte de las autoridades, no tenía su cabeza ni sus extremidades superiores, por lo que esto hará más lento el reconocimiento de la identidad de la víctima.

Al respecto se refirió el secretario de Gobierno de La Virginia, Camilo Bayer.

“Se recibe en el centro de radio de la Policía Nacional el reporte del hallazgo de un cuerpo sin vida en el río Cauca, a la altura de la vereda El Aguacate. Al verificar la información, se confirma el hallazgo del cuerpo de una persona de sexo femenino, el cual presenta la ausencia de algunas extremidades. Esta información está siendo verificada en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades competentes, ya que, aún no se tiene certeza sobre cómo ocurrieron los hechos”, agregó Bayer.

Al sitio llegaron unidades de Criminalística quienes realizaron el levantamiento del cadáver con el fin de realizar su identificación.

