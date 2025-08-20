En delicado estado de salud víctima de sicariato en Arjona

Una persona resultó lesionada por arma de fuego en el municipio de Arjona. Los hechos ocurrieron en el barrio Las Brisas

La víctima fue identificada como Jorge Luis Babilonia Herrera, de 27 años de ocupación oficios varios y estado civil, soltero.

Presuntamente cuatro sujetos en dos motocicletas lo abordaron y uno de ellos descendió de la motocicleta atentando contra la integridad de esta persona.

La víctima registra aproximadamente cinco impactos de acuerdo a lo manifestado por el personal médico, uno en la clavícula izquierda, uno en la pierna izquierda, uno en el hemitorax izquierdo y dos en el hemitorax derecho.

Según el reporte oficial, el hombre herido fue trasladado hasta el Hospital Central de Arjona y posteriormente remitido a Cartagena a la Clínica Madre Bernarda.