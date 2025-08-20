El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 20 de agosto de 2025

El Pulso del Fútbol analiza la eliminación de Nacional de la libertadores

Insólita razón por la que Edwin Cardona fue expulsado en Sao Paulo vs. Nacional: vea acá lo que pasó / Getty Images

Insólita razón por la que Edwin Cardona fue expulsado en Sao Paulo vs. Nacional: vea acá lo que pasó / Getty Images

Juan S Cedeño

44:04

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la expulsión de Edwin Cardona en el partido de Nacional como visitante ante Sao Paulo. Steven dijo: “Me parece un absoluto ridículo del árbitro haber expulsado a Cardona. Hemos visto partidos en la Libertadores en donde la más bajita es al cuello, entonces no me parece que se debía expulsar al jugador”. Sobre el tema César agregó: “Es una irresponsabilidad de Cardona, pero la verdad es que no creo que haya sido amarilla. En cambio, a Ferraresi que se la pasó molestando en el partido de Medellín, no le sacaron nada”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

