El Pulso del Fútbol, 20 de agosto de 2025
El Pulso del Fútbol analiza la eliminación de Nacional de la libertadores
El Pulso del Fútbol, 20 de agosto de 2025
44:04
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Insólita razón por la que Edwin Cardona fue expulsado en Sao Paulo vs. Nacional: vea acá lo que pasó / Getty Images
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la expulsión de Edwin Cardona en el partido de Nacional como visitante ante Sao Paulo. Steven dijo: “Me parece un absoluto ridículo del árbitro haber expulsado a Cardona. Hemos visto partidos en la Libertadores en donde la más bajita es al cuello, entonces no me parece que se debía expulsar al jugador”. Sobre el tema César agregó: “Es una irresponsabilidad de Cardona, pero la verdad es que no creo que haya sido amarilla. En cambio, a Ferraresi que se la pasó molestando en el partido de Medellín, no le sacaron nada”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube