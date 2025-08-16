Nicolás García: la moda genderless

Nicolás García,diseñador colombiano ha dejado huella en grandes escenarios internacionales. Ha trabajado con artistas como Maluma, Doja Cat y Karol G, y ha llevado su talento a reconocidas casas de moda como Dolce & Gabbana. Hoy, su mirada sobre la moda lo convierte en una de las voces más influyentes para hablar de la tendencia genderless.

Durante mucho tiempo, elegir prendas que no correspondían al género para el que habían sido diseñadas se consideraba una simple decisión práctica. Sin embargo, esa acción cotidiana se ha transformado en un símbolo de cambio,un movimiento que cuestiona las divisiones tradicionales entre lo femenino y lo masculino, y que defiende una manera de vestir más libre, versátil y consciente.

En A Vivir Que Son Dos Días, Nicolás García explicó:

“Es un momento donde la gente está evaluando y tachando ese sentido de libertad. Yo me visto como me gusta y como me siento bien. La gente está viendo que hay un sentido de libertad, y la gente quiere eso”.

Para el diseñador, la moda no solo se trata de estética, sino de identidad:

“El vestuario es un código de cómo la gente te percibe, es tu armadura, tu business card”.

Con esta visión, Nicolás García destaca que la moda genderless es también un reflejo de un cambio cultural profundo. Lo esencial ya no es encajar en una etiqueta, sino expresar quién se es, sin límites ni barreras.