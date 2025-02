Alcalde de Floridablanca dice que debe volver el transporte público convencional de antes ¿Por qué?

Bucaramanga

El Alcalde de Floridablanca, dijo en los últimos días que “no hay presupuesto para Metrolínea” y ante la consulta de cuál es la propuesta para la movilidad de los florideños, el mandatario se refirió al Transporte Público Convencional (TPC), como la opción.

José Fernando Sánchez, recalcó, una vez más que Floridablanca no tiene presupuesto: “Mi posición fue clara, Floridablanca no tiene los recursos, nos están solicitando más de 12 mil millones de pesos, pero yo lo que siempre he señalado es que aquí tiene que hacerse parte a las empresas transportadoras locales, el TPC”.

Teniendo en cuenta la negativa presupuestal con Metrolínea y la necesidad de movilidad de los ciudadanos de Floridablanca, el mandatario manifestó:

“Aquí tenemos que buscar soluciones, una de ellas es fortalecer las rutas internas, las rutas nuestras, las rutas que conectan los barrios de Floridablanca. Pero adicional a ello, nosotros también tenemos que sentarnos a la mesa sobre realidades, porque es que es un hecho notorio el fracaso del Sistema de Transporte Masivo. El fracaso del sistema no se da en nuestro gobierno, no es de un año, ni de dos, ni de tres, es de ¡años!, el Sistema de Transporte Masivo fracasó“, expresó José Fernando Sánchez, Alcalde de Floridablanca.

Que vuelva el Transporte Público Convencional de antes es la solución que plantea el alcalde de Florideños:

“Para crear el nuevo ente gestor es indispensable que el Gobierno Nacional ayude con recursos. Busquemos soluciones reales, una de ellas yo la planteé, es que vuelva el TPC, que volvamos a lo que éramos antes y que los municipios ayudemos a subsidiar la tarifa”, agregó.

El mandatario fue enfático en que se requiere de un plan estructurado para considerar que, según él, lo que ya fracasó, funcione de verdad:

“Uno le pregunta a los ciudadanos qué prefiere, si prefiere coger un bus o prefiere el transporte informal y la respuesta es clara, la gente prefiere el transporte informal. El transporte informal lo recoge en la puerta, en el origen, y lo lleva a la puerta destino. Entonces es un tema que es complejo, es un tema que hay que organizarlo, planearlo, detallarlo y profundizar sobre el particular. No es un tema que se soluciona de ya para ya, sino que es con planeación”, concluyó José Fernando Sánchez, Alcalde de Floridablanca.