Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Con datafonos taxistas del aeropuerto de Cartagena podrán recibir pagos

250 conductores cuentan con los modernos dispositivos para facilitar el pago por el servicio

Con datafonos taxistas del aeropuerto de Cartagena podrán recibir pagos

Con datafonos taxistas del aeropuerto de Cartagena podrán recibir pagos

Los taxistas del Aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena ahora brindan su servicio de transporte de forma integral y con la implementación de datafonos, facilitando así el pago digital a los turistas nacionales e internacionales.

Un total de 250 conductores ya cuentan con el dispositivo para aceptar pagos con tarjeta, lo que representa un avance significativo en la modernización del transporte en la ciudad.

Además, se ofrece una amplia variedad de vehículos para el traslado desde el aeropuerto, incluyendo vans para grupos de viajeros, taxis y camionetas de platón mixtas, adaptándose a las necesidades de cada usuario.

Esta iniciativa busca mejorar la experiencia del visitante y fortalecer la imagen de Cartagena como un destino turístico moderno, seguro y accesible.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad