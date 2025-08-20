Con datafonos taxistas del aeropuerto de Cartagena podrán recibir pagos

Los taxistas del Aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena ahora brindan su servicio de transporte de forma integral y con la implementación de datafonos, facilitando así el pago digital a los turistas nacionales e internacionales.

Un total de 250 conductores ya cuentan con el dispositivo para aceptar pagos con tarjeta, lo que representa un avance significativo en la modernización del transporte en la ciudad.

Además, se ofrece una amplia variedad de vehículos para el traslado desde el aeropuerto, incluyendo vans para grupos de viajeros, taxis y camionetas de platón mixtas, adaptándose a las necesidades de cada usuario.

Esta iniciativa busca mejorar la experiencia del visitante y fortalecer la imagen de Cartagena como un destino turístico moderno, seguro y accesible.