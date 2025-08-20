Cartagena fortalece escena teatral comunitaria con la Alcaldía y el IPCC al ‘Patiesitio Cultural’

Con 11 años de trayectoria ininterrumpida, Patiesitio Cultural fue seleccionado como uno de los espacios ganadores de la convocatoria Cartagena, Ciudad de Derechos, en la modalidad de Salas Concertadas, liderada por la Alcaldía Mayor a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC). Este reconocimiento permitirá ampliar y fortalecer la programación artística de este ícono cultural del barrio El Socorro durante el segundo semestre de 2025.

Bajo la dirección de Beatriz Medrano, de la Corporación Artística Gente de Teatro, este espacio nació cuando un grupo de artistas transformó el patio de su casa en un escenario comunitario, tras 20 años de presentaciones en el Museo Naval del Caribe. “Esta convocatoria siembra las bases de cómo debe ser el apoyo a proyectos que tanto bien le hacen a la comunidad y a la cultura de Cartagena”, destacó Medrano.

Patiesitio Cultural se ha consolidado como punto de encuentro para la Localidad 3 Industrial y de la Bahía, ofreciendo programación permanente que combina formación y disfrute escénico. El estímulo permitirá financiar montajes locales y garantizar el acceso de poblaciones con limitado acceso a bienes culturales.

“Cuando apoyamos espacios como este, invertimos en el tejido social de los barrios”, afirmó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. Por su parte, Lucy Espinosa, directora del IPCC, resaltó: “Democratizar la cultura en los barrios es una prioridad. Es esencial el apoyo a lugares donde el arte se convierte en herramienta de transformación social”.

Programación de funciones

-17 de agosto de 2025: Teatro infantil – Trotasueños Juan Sábalo.

-24 de agosto de 2025: Teatro infantil – Arte Lemat Olas de Aventura.

-31 de agosto de 2025: Narración oral – William Hurtado, María Isabel Valera, Ángel Velásquez – Encuentro de Relatos Fantásticos para la Niñez.

-7 de septiembre de 2025: Títeres – Mamarrachos Parlanchines ¡Qué Vecinos Mis Vecinos!.

-14 de septiembre de 2025: Títeres – Títeres La Cigarra Amigos Pa’ Rato.

-21 de septiembre de 2025: Títeres – Títeres La Cigarra Lágrimas de Cauchodrilo.

-28 de septiembre de 2025: Títeres – Mamarrachos Parlanchines ¡Nada de Susto, Solo Disparates!.

-12 de octubre de 2025: Música – Estudio de Canto Academia Artes Estudio.

-19 de octubre de 2025: Clown – Irreal Teatro Los de al Lado.