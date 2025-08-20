Cartagena de Indias es la “Sede Oficial del Talento Humano”

Gerentes de recursos humanos de Latinoamérica se reunirán en Cartagena los días 25 y 26 de septiembre para abordar los desafíos emergentes en la gestión del talento humano a través del XIX Simposio Internacional y el XXIX Congreso Interamericano de Gestión Humana, eventos organizados por la Asociación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP) en Bolívar y la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana (FIDAGH), respectivamente. La agenda del evento girará en torno a cuatro ejes claves: innovación tecnológica, futuro del trabajo, ecosistemas humanos y colaboración para la sostenibilidad.

El Hotel Estelar de Cartagena será el escenario de este encuentro, a la vez que acogerá 12 delegaciones internacionales de asociaciones miembros de la FIDAGH en toda Latinoamérica. Una cuota representativa de empresarios y líderes colombianos también estarán presentes; como muestra del compromiso por apostar al desarrollo competitivo de las organizaciones nacionales, ante los contextos laborales complejos de la actualidad.

La agenda será facilitada por conferencistas C-Suite de talla internacional con reconocimientos de firmas como The Chairman’s Club y la Revista Forbes, a la vez que cuentan con una robusta experiencia en estrategia, tecnología digital, negocios y formación del talento humano; así destacamos la participación como Key Lead Speaker de Jason Wild, CEO y fundador de Wise Consulting. Como Top Speakers participan:

● Denisse Goldfarb, autora y senior expert en futuro del trabajo desde Chile.

● Marcos Urarte, strategic consultant y presidente de PHAROS Consulting desde España

● Dr. Sergio Méndez, Director General del Panamerican Business School desde Guatemala

● Ignacio de Cillis desde Argentina, Víctor Mujica desde México y la colombiana Juliana Angarita, de las multinacionales Mercado Libre, Uber y Spin by FEMSA respectivamente.

“Las organizaciones necesitan espacios de reflexión, conexión y actualización para afrontar los desafíos del entorno laboral cambiante. Este Evento no solo permite conocer las últimas tendencias, sino también fortalecer redes de colaboración, inspirarse con experiencias exitosas y generar estrategias que impulsen el desarrollo del talento humano desde una mirada integral, sostenible y humana”. agregó Francisco Ruíz, Presidente de la Junta Directiva de ACRIP Bolívar.

Estudios recientes refuerzan la importancia de espacios como el Simposio y el CIGEH, al evidenciar los grandes retos del entorno laboral. Según McKinsey, para 2030 hasta un 30% de las horas trabajadas podrían automatizarse y el Foro Económico Mundial estima que 6 de cada 10 trabajadores requerirán recapacitación antes de 2027. Por otra parte, Gartner y PwC confirman una transición global hacia modelos híbridos, con una clara preferencia por el equilibrio entre oficina y teletrabajo. Estos hallazgos subrayan la necesidad de diálogo, innovación y formación continua para construir organizaciones más adaptables y sostenibles.

De esta forma, queda claro que el tejido empresarial debe conectarse con las tendencias del mercado para cubrir las particularidades de la creciente demanda con eficiencia; y así, aportar valor a las personas que conforman su estructura organizacional, como a los territorios que se benefician con sus operaciones estratégicas.

Conoce cada detalle este encuentro internacional visitando la página webwww.simposioacrip.org