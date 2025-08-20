Bioger fortalece la educación ambiental en la Feria Universitaria de Pasacaballos

Bioger, a través de su Parque Ambiental, se vinculó a la iniciativa de la Fundación Madre Herlinda Moisés en el corregimiento de Pasacaballos, participando en la segunda edición de la Feria Universitaria, dirigida a estudiantes de grado 11 de esta comunidad y de distintos colegios de Cartagena.

La compañía orientó su participación a la formación ambiental de los jóvenes asistentes, mediante actividades lúdicas, juegos interactivos y rifas que despertaron el interés de los estudiantes por la sostenibilidad. Los ejes temáticos fueron la operación del relleno sanitario, la importancia de la separación de residuos desde la fuente y la aplicación del código de colores para su adecuada clasificación.

Con este ejercicio pedagógico, Bioger reafirmó su compromiso de promover una cultura ciudadana responsable con el ambiente, acercando a las nuevas generaciones al manejo integral de residuos y a la necesidad de transformar los hábitos de consumo y disposición final.

Asimismo, la empresa fortaleció su componente social entregando premios a los ganadores de las dinámicas, consistentes en productos de emprendimientos locales. De esta manera, apoyó a mujeres y familias emprendedoras del corregimiento, generando un impacto positivo tanto en la comunidad educativa como en la economía local.