Balacera en una vereda de Abejorral deja tres hombres heridos

Abejorral- Antioquia

Finalizando la semana anterior, terminó la salida de unas 15 personas desplazadas por grupos ilegales en Abejorral , cuando se reportaba otro hecho violento. En la madrugada del lunes festivo se registró una balacera en zona rural de la misma población que dejó tres personas heridas.

El reporte oficial del caso indica que dos hombres llegaron caminando hasta donde estaban departiendo varias personas en la vereda Chagualal ubicada a unos 40 minutos del área urbana en la vía hacia el corregimiento de Pantanillo. Allí, según las autoridades, dispararon sin mediar palabra contra los presentes.

En el hecho, tres hombres de 28, 31 y 58 años quedaron heridos, por lo que tuvieron que ser trasladados al hospital local San Juan de Dios. El herido más adulto tuvo que ser remitido a otro centro médico por la gravedad de las lesiones ocasionadas con arma traumática, según el reporte.

Los dos agresores huyeron del lugar luego de disparar, pero al parecer, se refiere que supuestamente residen en la vereda La Esperanza, por lo que la investigación se adelanta para identificar a los agresores y capturarlos.