Aspirantes a Reinado Juvenil de Cartagena 2025 desfilaron en traje de fantasía

Cartagena

El pasado domingo 17 de agosto, Cartagena vivió una de las jornadas más esperadas de sus Fiestas de Independencia: el Desfile en Traje de Fantasía del @reinadojuvenildecartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El Hotel Hilton Cartagena fue el escenario donde cientos de asistentes se congregaron para admirar la creatividad de los diseñadores locales y la belleza de las 23 jóvenes aspirantes al título de Reina Juvenil de Cartagena.

La noche estuvo marcada por el brillo, la cultura y la emoción de los asistentes, quienes aplaudieron la puesta en escena de cada candidata. El primer lugar fue otorgado a la representante del barrio El Educador, Andrea Prasca, con el traje “Mulata”, una creación del diseñador Rafael Palma Vásquez, que rindió homenaje a la fuerza, gracia y legado de la mujer cartagenera como símbolo de la trietnia.

El jurado también destacó la participación de otras candidatas, otorgando reconocimientos a:

• Segundo lugar: San Pedro y Libertad

• Tercer lugar: Cerezos

• Cuarto lugar: La Esperanza

• Quinto lugar: El Libertador

• Sexto lugar: Villa Rosita

Con este evento, el Reinado Juvenil reafirma su compromiso con la exaltación del talento cartagenero, tanto en la moda artesanal como en la representación cultural de sus barrios.

La agenda de las festividades continúa con la mirada puesta en el próximo gran evento: el Destape Real y Desfile en Traje de Baño, que se llevará a cabo el 28 de septiembre, donde las candidatas volverán a brillar ante la ciudad.