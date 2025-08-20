Artesanías de Colombia inaugura su nueva tienda comercial en Mompox

La apertura de esta nueva tienda promocional, reafirma el compromiso de Artesanías de Colombia con el impulso del sector artesanal

Artesanías de Colombia S.A BIC, inaugura su nueva tienda comercial en el municipio de Mompox, departamento de Bolívar. Con esta nueva sede se busca fortalecer el desarrollo económico local, visibilizar el trabajo de los artesanos de la región y promover la riqueza cultural del país #colombiaelpaisdelabelleza, a través de la comercialización de productos hechos a mano con técnicas tradicionales.

La apertura de esta nueva tienda promocional, reafirma el compromiso de Artesanías de Colombia con el impulso del sector artesanal, a través de la generación de nuevas oportunidades de mercado. Además, consolida a Mompox como un referente de identidad y tradición artesanal en el Caribe colombiano.

La tienda está ubicada en Carrera 1 Nro. 16A – 01 y se convertirá en un foco de desarrollo económico local mediante la generación de nuevas oportunidades para los artesanos de Bolívar.

Con esta nueva tienda promocional de Artesanías de Colombia también se busca promover la comercialización de productos elaborados con técnicas tradicionales como la filigrana, preservar el patrimonio cultural colombiano, consolidar a Mompox como un destino turístico y cultural, así como reafirmar el compromiso institucional con el impulso y la visibilizarían del sector artesanal en el país.