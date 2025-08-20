Antioquia celebrará el Día del Tendero este domingo, 24 de agosto

Medellín

Fenalco Antioquia prepara la celebración del Día del Tendero, que será este domingo, 24 de agosto, en un evento que tendrá música en vivo con orquestas, regalos, activaciones de marca, premios, degustaciones y otras sorpresas para los tenderos y sus familias.

Este encuentro será en el Parque Norte entre las 10:30 de la mañana y las cinco de la tarde, con ingreso gratuito para los asistentes, con boletería que se puede reclamar en la sede principal de Fenalco en la zona céntrica de Medellín.

La directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria, destacó que “nosotros sabemos los retos que tienen los tenderos para mantenerse a flote”.

Agregó la líder gremial que “nosotros estamos convencidos de la importancia de la tienda de barrio, esa empresa tan importante para mover la economía del país y por eso hay que celebrarlo”.

Habrá diferentes premios para los tenderos

La Federación Nacional de Comerciantes en esta parte del país explicó que entre los tenderos que diligencien el desprendible de la boleta y cumplan con los requisitos exigidos, se sorteará La Tienda Ideal, que es el surtido de productos que cada una de las marcas participantes entregarán en esta celebración.

Se premiará el Tendero Líder

Como un homenaje a los héroes de los barrios, que mueven la economía local, este concurso se desarrolla para exaltar a los tenderos de los 10 municipios del Valle de Aburrá.

Los tenderos son personas que, con el corazón, esfuerzo y entrega diaria, son clave para el progreso de sus diversas comunidades.

El Tendero Líder tendrá un reconocimiento económico de $2.200.000, el segundo lugar recibe $1.700.000 y el tercer lugar, $1.100.000.

¿Cuántas tiendas hay en Medellín?

Según las cifras que tiene Fenalco Antioquia, en este departamento hay cerca de 30 mil tiendas y en el Valle de Aburrá hoy existen cerca de 16 mil, ubicadas en los 10 municipios que conforman la zona metropolitana.

Del total de las tiendas, cerca del 57 por ciento atiende los estratos uno, dos y tres. Además, la mitad de los tenderos son mujeres, en su mayoría madres cabeza de familia.

Explicó la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria que la edad promedio de los tenderos es de 42 años.

Agregó que la permanencia de las tiendas es muy estable, según las cifras que tiene la entidad, “el 38 por ciento tiene menos de 2 años de existencia, el 26 por ciento entre 2 y 5 años, 16 por ciento entre 5 y 10 años de mantenerse y el 20 por ciento de las tiendas tienen más de 20 años de haberse instalado”.

Por más de 30 años, Fenalco ha celebrado el trabajo con los tenderos de barrio y este día se conmemora cada año a nivel nacional y en Antioquia será el próximo domingo, desde las 10:30 de la mañana y hasta las 5 de la tarde.

El Día del Tendero es un espacio para agradecer a ellos por convertirse en muchas oportunidades en psicólogo, abogado, niñero, en el confidente de muchas personas y familias, teniendo muchas facetas en el liderazgo barrial.