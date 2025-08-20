Alcaldía de Cartagena inaugura comedor escolar en la Institución Edicativa Fernando de La Vega

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación, inauguró en la Institución Educativa Fernando de La Vega un comedor escolar que beneficiará directamente a más de 300 estudiantes de primaria y secundaria, que reciben a partir de hoy su alimentación preparada y servida en el mismo plantel.

La obra incluyó la adecuación de espacios de cocina, comedor y zona de servicio, los cuales cumplen con los estándares de calidad, higiene y bioseguridad exigidos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE). A este esfuerzo se sumó la Compañía de Puertos Asociados (Compas), que realizó importantes intervenciones en la infraestructura y aportó dotación de menaje, garantizando así un servicio digno y de calidad para los estudiantes. El aporte de este aliado alcanzó los 100 millones de pesos.

El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, destacó que este tipo de iniciativas fortalecen el tránsito de la ración industrializada a la comida preparada en sitio. “Con esta modalidad no solo avanzamos en garantizar la permanencia escolar, sino que también brindamos un entorno de bienestar y dignidad a las niñas, niños y jóvenes que más lo necesitan. A la fecha, 37 mil niños y jóvenes reciben su alimento servido en estos comedores escolares”, afirmó.

Agregó que el compromiso de la administración es que todos los colegios públicos cuenten con comedores en funcionamiento. La meta para 2025 es habilitar 80 comedores y, para 2027, alcanzar la cobertura total en las instituciones educativas oficiales de la ciudad.