A 35 años de prisión fue condenado un adulto mayor por agredir sexualmente una menor de edad

Las pruebas aportadas por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar, permitieron que un juez de conocimiento condenara a 35 años de prisión a un hombre, responsable de abusar sexualmente de una menor de edad, sobrina de su compañera sentimental.

El ente acusador demostró que el ahora sentenciado aprovechaba los fines de semana en que la menor, de 9 años, llegaba a su casa para compartir con su tía.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según la investigación, el sentenciado sometía a tocamientos de índole sexual a la joven además de accederla sexualmente. Las agresiones eran cometidas en los momentos en que la menor era dejada al cuidado del ahora condenado. La Fiscalía constató que los abusos se prolongaron por, al menos, dos años, hasta que la víctima cumplió 11 años.

También se logró determinar que el tío político, de 63 años, amenazaba a la niña con hacerle daño a ella o a sus padres en caso de contar lo sucedido.

El ente acusador comprobó que el adulto mayor es responsable de los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, ambas conductas agravadas.

Esta decisión fue apelada por la defensa del procesado.