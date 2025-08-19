“Yo no espero la gratitud ni la lealtad de nadie”: Andrés Hurtado

Tolima

El exalcalde de Ibagué y hoy coordinador del partido de la U en el Tolima, Andrés Fabián Hurtado, celebró como propio el triunfo de Francisco Bermúdez en las elecciones atípicas del municipio de Melgar logrando poner fin a la hegemonía del partido Conservador esa localidad.

Para Hurtado el trabajo dedicado y el conquistar corazones fue la clave para ‘vencer a Goliat’, asimismo señaló que el trabajo político en Melgar comenzó en el año 2024. Resaltó la plena coincidencia con Bermúdez lo que permitió construir una amplia coalición donde además del partido de la U se logró el respaldo de los partidos Alianza Social Independiente ASI, Alianza Democrática Alternativa ADA, entre otras organizaciones políticas.

Durante la entrevista a Caracol Radio, Andrés Hurtado explicó que ha logrado conquistar varias elecciones como en el 2015 la Alcaldía de Lérida, en 2019 la Alcaldía de Ibagué logro que repitió en 2023 y ahora en Melgar en una jornada atípica.

Dardos a Jaime Yepes

Andrés Hurtado no desaprovechó la ocasión para lanzar unos dardos al excoordinador del partido de la U en el Tolima, el excongresista Jaime Yepes.

Sobre él mencionó que optó por alinearse con la campaña liberal de Gentil Gómez Oliveros quien apenas alcanzó 3 mil votos en las urnas.

“Quienes estaban en la coordinación del partido de la U decidieron jugar con otra campaña y ahí están los resultados, lo que ratifica que estamos en la dirección correcta”, dijo Hurtado.

¿Triunfo en Melgar alivia la ‘tusa’ por la distancia con la alcaldesa de Ibagué?

Frente a esa pregunta, el exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, señaló que siempre ha brindado las oportunidades pero sin esperar la gratitud de nadie.

“Yo siempre he sido un hombre recto. Un hombre que actúa con amor por los demás, doy las oportunidades a las personas que la requieren. Algunos sin ni siquiera pedirlas. Hemos dado las oportunidades. Las hemos sacado del ostracismo, de rincones, donde nadie los conocía y se les ha dado la oportunidad. Yo nunca espero la gratitud de la gente. Yo trabajo para Dios. Yo le sirvo a Dios únicamente. No espero lealtad de nadie y por eso me ha ido bien y lo que nos proponemos lo logramos”, dijo el exmandatario de Ibagué.

De otro lado, Hurtado habló de la campaña a Cámara de Representantes de su hermana Carolina y de la precandidatura a la Gobernación además de la escogencia del candidato a la Alcaldía de Ibagué por esa colectividad.

