Universidad Montemariana se construirá en El Carmen de Bolívar: estos son los diseños

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Paduí dio a conocer los diseños de la Universidad Montemariana, claustro educativo que se construirá en El Carmen de Bolívar y que se convertirá en un centro de formación especializado en tecnología.

Este proyecto es liderado por la Gobernación de Bolívar, la Universidad de Cartagena; y cuenta con el respaldo de la Agencia de Renovación de Tierras.

El campus universitario, que se construirá en un lote de 30.870 m², contará con instalaciones modernas de primer nivel, concebidas para impulsar la creación de soluciones tecnológicas y la formación en áreas con alta demanda en el mercado.

Dentro de los espacios previstos estarán:

• Centro de Innovación, Investigación y Tecnología (CIIT)

• Laboratorios de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, TIC, Simulación y Gestión Agroambiental

• Laboratorio de Protección Cibernética Avanzada

• Espacios para prototipado y desarrollo tecnológico

• Ecosistema de innovación abierta: un entorno que promoverá el trabajo conjunto entre actores académicos, productivos e institucionales para la transferencia de conocimiento y la creación colaborativa de soluciones

Potencial tecnológico y equipamiento de última generación

La institución dispondrá de herramientas y recursos de alto nivel, entre ellos:

• 140 estaciones básicas (salas de cómputo)

• 100 estaciones avanzadas (laboratorios)

• 50 estaciones de ciberseguridad

• 120 portátiles para el CIIT y docentes

• 40 pantallas interactivas

• Licencias de software especializado en IA, ciberseguridad y disciplinas relacionadas

• Un DataCenter y una red de infraestructura sólida que garantice conectividad y acceso a tecnología de punta

Un impulso transformador para los Montes de María

La Universidad Montemariana no solo ampliará las posibilidades de acceso a la educación superior, sino que también se proyecta como un motor de progreso social y económico en una región que ha vivido profundas dificultades por la violencia. Al consolidarse como un referente en formación académica y tecnológica, abrirá camino a la innovación, fortalecerá la productividad y generará oportunidades para miles de jóvenes de Bolívar.

“Queremos que esta universidad sea un símbolo de esperanza y desarrollo para los Montes de María. Aquí nuestros jóvenes tendrán la oportunidad de forjar un futuro prometedor y convertirse en protagonistas del avance de nuestra tierra”, señaló el gobernador Yamil Arana Padauí.