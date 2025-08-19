Tunja, la capital más segura de Colombia según el presidente Petro, Policía resalta otros aspectos

El coronel Javier Lemos en el mando de la Policía Metropolitana de Tunja, enfocándose en fortalecer la seguridad con estrategias preventivas

Tunja

Durante su visita al departamento de Boyacá, el presidente Gustavo Petro afirmó que Tunja es la capital más segura de Colombia. El comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, ratificó este reconocimiento y señaló que la seguridad es el resultado de un esfuerzo mancomunado entre las autoridades, la fuerza pública y la comunidad.

Reconocimiento al trabajo policial

“Este es un reconocimiento al trabajo de todos los hombres y mujeres policías de la Metropolitana de Tunja. Hemos logrado reducir no solo los homicidios, sino también la mayoría de los delitos, gracias al compromiso de nuestros uniformados y al apoyo de la ciudadanía”, declaró el coronel Lemus Pinto en diálogo con Caracol Radio.

El oficial subrayó que desde enero se adelanta una estrategia basada en una Policía comunitaria y anticipativa, orientada a fortalecer el vínculo con los ciudadanos y mejorar la percepción de seguridad en la capital boyacense.

Reducción de delitos y desarticulación de bandas

Entre los resultados más destacados está la disminución de casos de abigeato, hurto de motocicletas, a comercio y fleteos, además de la desarticulación de varias organizaciones delincuenciales provenientes de Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Casanare.“El apoyo ciudadano, con información oportuna, ha sido clave para prevenir la materialización de hechos delictivos y fortalecer nuestras operaciones de inteligencia”, explicó el comandante.

Trabajo comunitario y recuperación de espacios

El coronel también resaltó las acciones adelantadas junto a empresas de servicios públicos y líderes barriales en problemáticas locales como el manejo de basuras y el control de comportamientos contrarios a la convivencia, en especial relacionados con la tenencia de mascotas.

Asimismo, destacó la recuperación de parques y zonas boscosas en sectores como La Fuente, La Libertad y El Patriota, donde anteriormente se registraban casos de consumo de drogas.“Con la ayuda de la comunidad retiramos más de 20 toneladas de residuos y hoy estos espacios cuentan con padrinos policiales que los protegen”, afirmó.

Seguridad en colegios y entornos escolares

En el marco de la estrategia “país”, la Policía Metropolitana ha reforzado la presencia en instituciones educativas, en coordinación con rectores, padres de familia y vecinos. El grupo de Infancia y Adolescencia ha liderado campañas de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas, con el fin de garantizar la seguridad en entornos escolares.

Violencia intrafamiliar, un reto vigente

En cuanto a la violencia intrafamiliar, Lemus Pinto reconoció que es uno de los principales desafíos actuales. Explicó que, con el apoyo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), se trabaja no solo en la atención a las víctimas, sino también en la intervención de los victimarios.“Queremos entender a fondo las causas de este problema. Psicólogos, psiquiatras y médicos familiares están ayudando a identificar los factores que originan la violencia, mientras que las mujeres, gracias a la patrulla púrpura y a la estrategia de la Alcaldía, están perdiendo el miedo a denunciar”, señaló.