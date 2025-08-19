Se viene la Feria de Negocios Verdes de EPA Cartagena este 22 y 23 de agosto de 2025

El Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena, en alianza con Mallplaza y la Cámara de Comercio de Cartagena, realizará los días 22 y 23 de agosto de 2025 la Feria de Negocios Verdes, un espacio diseñado para promover e impulsar la oferta de bienes y servicios sostenibles en la ciudad.

El evento tendrá lugar en las instalaciones del centro comercial Mallplaza, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., y reunirá a 40 negocios y emprendimientos verdes que exhibirán productos y servicios comprometidos con la sostenibilidad y el cuidado del ambiente, destacándose la moda sostenible, la alimentación, el aprovechamiento y la gestión de residuos, la decoración, las artesanías, la construcción sostenible, entre otros.

Además, el evento contará con una agenda académica que abordará temas clave en sostenibilidad, con expertos que vienen desarrollando estrategias que impulsan la economía circular en la ciudad.

Asimismo, se desarrollará una agenda cultural con presentaciones musicales y artísticas, y una rueda de negocios en la que emprendedores y empresarios podrán establecer vínculos y alianzas estratégicas con el sector productivo.

Durante toda la feria, el EPA Cartagena liderará espacios de educación y cultura ambiental, reforzando su compromiso con la formación ciudadana y el fortalecimiento de prácticas responsables con el entorno.