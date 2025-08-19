Santander: Sigue cerrada la Troncal del Magdalena Medio ¿Por qué?

Bucaramanga

En las últimas horas residentes y asociaciones del municipio de Puerto Parra, mentienen bloqueda la Troncal del Magdalena Medio en protesta contra la Agencia Nacional de Tierras, exigiendo que los predios no sean titulados a comunidad externa del municipio, sino que tengan prioridad los habitantes de la región.

Hoy 19 de agosto según voceros de la movilización, continuará el cierre de esta importante vía nacional, solo habrá paso cada tres horas y un corredor humanitario.

Urias Balaguer Marín, concejal del municipio de Puerto Parra, detalla lo que solicita la comunidad y qué ha pasado en las últimas horas en los diálogos: “Ellos solicitan una mesa de diálogo donde se siente el señor, Juan Harman Ortiz, el presidente de la Agencia Nacional de Tierras; el gobernador de Santander, Juvenal Díaz; el alcalde del municipio de Puerto Parra, Diectsen Téllez; representantes del consejo y mecanismos de control que apoyen la iniciativa de las comunidades asentadas sobre la vía".

A su vez, Marín agrega que la comunidad también está exigiendo subsidios al combustible de la maquinaria agrícola en la región y mejoramiento de vías terciarias.