Liga Femenina

Prográmese: Estos son los partidazos de la fecha 4 de cuadrangulares de la Liga Femenina

Inician los partidos de vuelta de la fase, rumbo a conocer a los cuatro equipos semifinalistas del torneo.

Independiente Santa Fe vs. América Femenino en el partido de ida / @LeonasSantaFe

Independiente Santa Fe vs. América Femenino en el partido de ida / @LeonasSantaFe

Juliana Sofía Ramírez Araque

La cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina iniciará este miércoles 20 de agosto y prometen tener duelos decisivos para conocer quiénes serán los equipos que clasifiquen a la semifinal. Con esta jornada, se marca el inicio de la segunda vuelta de la instancia, que corresponde a los partidos de vuelta.

La Liga Femenina ya se encuentra al día luego de que se disputara el clásico capitalino este lunes 18 de agosto. Las Leonas vencieron a las Embajadoras (1-0), en un duelo que correspondía a la fecha 2 del torneo, pero no se pudo jugar debido a los desmanes presentados en el Movistar Arena, lo que llevó a que la Dimayor decidiera aplazar el partido.

Le puede interesar: Polémica en Liga Femenina por racismo: Técnico de Santa Fe catalogó de “dramático” al de América

Por el momento, Atlético Nacional es el único equipo de la fase de cuadrangulares que aún no ha sido derrotado y se sigue consolidando como líder parcial del Grupo B con 9 puntos, mientras que Millonarios es último con 1.

Por otro lado, del Grupo A el que va punteando es Orsomarso con 7 unidades e Internacional Palmira está en el fondo de la tabla con solamente 1 punto.

Repase acá las posiciones del Grupo B de los cuadrangulares

Lea también: Nacional remonta en el clásico ante Millonarios y pone un pie en semifinales de la Liga femenina

Cabe recordar que los equipos que terminen en el primer y segundo puesto de cada grupo, avanzarán a las semifinales a partidos de ida y vuelta, en esta ronda se conocerán a las finalistas.

Así se jugará la fecha 4 de cuadrangulares

Estos serán los partidos que corresponden a los partidos de vuelta de los cuadrangulares de la Liga Femenina.

Miércoles 20 de agosto

  • Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

  • Internacional Palmira vs. Orsomarso

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

Jueves 21 de agosto

  • Atlético Nacional vs. Millonarios

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

  • América Femenino vs. Independiente Santa Fe

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad