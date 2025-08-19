Prográmese: Estos son los partidazos de la fecha 4 de cuadrangulares de la Liga Femenina

La cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina iniciará este miércoles 20 de agosto y prometen tener duelos decisivos para conocer quiénes serán los equipos que clasifiquen a la semifinal. Con esta jornada, se marca el inicio de la segunda vuelta de la instancia, que corresponde a los partidos de vuelta.

La Liga Femenina ya se encuentra al día luego de que se disputara el clásico capitalino este lunes 18 de agosto. Las Leonas vencieron a las Embajadoras (1-0), en un duelo que correspondía a la fecha 2 del torneo, pero no se pudo jugar debido a los desmanes presentados en el Movistar Arena, lo que llevó a que la Dimayor decidiera aplazar el partido.

Le puede interesar: Polémica en Liga Femenina por racismo: Técnico de Santa Fe catalogó de “dramático” al de América

Por el momento, Atlético Nacional es el único equipo de la fase de cuadrangulares que aún no ha sido derrotado y se sigue consolidando como líder parcial del Grupo B con 9 puntos, mientras que Millonarios es último con 1.

Por otro lado, del Grupo A el que va punteando es Orsomarso con 7 unidades e Internacional Palmira está en el fondo de la tabla con solamente 1 punto.

Repase acá las posiciones del Grupo B de los cuadrangulares

Cumplidos los primeros tres encuentros de cuadrangulares, así están las posiciones en los cuandrangulares A y B de la #LigaFemeninaBetPlayDimayor pic.twitter.com/08VjCxURv0 — LigaBetPlayDimayor (@LigaBetPlayD) August 19, 2025

Lea también: Nacional remonta en el clásico ante Millonarios y pone un pie en semifinales de la Liga femenina

Cabe recordar que los equipos que terminen en el primer y segundo puesto de cada grupo, avanzarán a las semifinales a partidos de ida y vuelta, en esta ronda se conocerán a las finalistas.

Así se jugará la fecha 4 de cuadrangulares

Estos serán los partidos que corresponden a los partidos de vuelta de los cuadrangulares de la Liga Femenina.

Miércoles 20 de agosto

Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Internacional Palmira vs. Orsomarso

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

Jueves 21 de agosto

Atlético Nacional vs. Millonarios

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

América Femenino vs. Independiente Santa Fe

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero