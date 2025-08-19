Prográmese: Estos son los partidazos de la fecha 4 de cuadrangulares de la Liga Femenina
Inician los partidos de vuelta de la fase, rumbo a conocer a los cuatro equipos semifinalistas del torneo.
La cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina iniciará este miércoles 20 de agosto y prometen tener duelos decisivos para conocer quiénes serán los equipos que clasifiquen a la semifinal. Con esta jornada, se marca el inicio de la segunda vuelta de la instancia, que corresponde a los partidos de vuelta.
La Liga Femenina ya se encuentra al día luego de que se disputara el clásico capitalino este lunes 18 de agosto. Las Leonas vencieron a las Embajadoras (1-0), en un duelo que correspondía a la fecha 2 del torneo, pero no se pudo jugar debido a los desmanes presentados en el Movistar Arena, lo que llevó a que la Dimayor decidiera aplazar el partido.
Por el momento, Atlético Nacional es el único equipo de la fase de cuadrangulares que aún no ha sido derrotado y se sigue consolidando como líder parcial del Grupo B con 9 puntos, mientras que Millonarios es último con 1.
Por otro lado, del Grupo A el que va punteando es Orsomarso con 7 unidades e Internacional Palmira está en el fondo de la tabla con solamente 1 punto.
Repase acá las posiciones del Grupo B de los cuadrangulares
Cabe recordar que los equipos que terminen en el primer y segundo puesto de cada grupo, avanzarán a las semifinales a partidos de ida y vuelta, en esta ronda se conocerán a las finalistas.
Así se jugará la fecha 4 de cuadrangulares
Estos serán los partidos que corresponden a los partidos de vuelta de los cuadrangulares de la Liga Femenina.
Miércoles 20 de agosto
- Deportivo Cali vs. Independiente Medellín
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Deportivo Cali
- Internacional Palmira vs. Orsomarso
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera Escobar
Jueves 21 de agosto
- Atlético Nacional vs. Millonarios
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
- América Femenino vs. Independiente Santa Fe
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero