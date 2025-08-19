Movimiento Boomerang: educación transformadora con liderazgo y enfoque en salud emocional

Por: Paula Jiménez

Hace más de una década, en medio de labores sociales en distintas regiones de Colombia, Laura Reyes y Jhon Ramírez identificaron un vacío urgente: mientras existían programas para niños y adultos, los jóvenes no encontraban espacios reales para ser escuchados.

De ese contexto nació Movimiento Boomerang, una apuesta educativa que prioriza el bienestar emocional, el liderazgo consciente y la transformación comunitaria a través del servicio.

“Muchos jóvenes están gritando en silencio”, afirman. Frente a ese grito, la respuesta ha sido clara: crear un espacio donde el ser prime sobre el rendimiento, donde el propósito de vida, el cuidado de la salud mental y el sentido colectivo se conviertan en ejes educativos.

El nombre no es fortuito. El boomerang representa ese principio universal donde todo lo que se entrega, regresa. Para el proyecto, eso significa sembrar escucha, empatía y conciencia, sabiendo que su retorno se refleja en comunidades más conectadas, jóvenes más conscientes y relaciones más humanas. “Educar no es solo informar; es estar presente”, asegura Reyes.

Desde su experiencia como educadores, literata y coach vivencial ella; administrador y pedagogo él, desarrollaron una propuesta basada en talleres vivenciales, retiros formativos, programas con docentes y familias, y ahora una plataforma digital gamificada que busca ampliar el acceso sin fronteras.

Más de 2.000 jóvenes y adultos son, a la fecha, beneficiarios directos de Boomerang, no obstante, el impacto se mide más allá de las cifras.

“La transformación se ve cuando un joven, entre lágrimas, dice: ‘por primera vez me sentí escuchado’”, cuenta Ramírez. Ese desarrollo emocional se acompaña también con herramientas que movilizan cambios en la toma de decisiones, el compromiso social y la resolución de conflictos.

Laura y Jhon, dos educadores y emprendedores sociales que hace más de 12 años decidieron poner el corazón al servicio de los jóvenes. | Foto: Movimiento Boomerang Ampliar

Entre los temas urgentes que abordan están el liderazgo basado en el servicio, el autocuidado, el proyecto de vida, la empatía y la innovación social. Para ellos, estas habilidades no son complementarias, son esenciales. “Los jóvenes necesitan aprender a vivir, no solo a memorizar”, insisten.

Uno de los grandes desafíos ha sido enfrentarse a estructuras educativas tradicionales que aún priorizan la evidencia sobre la conciencia. Pero reconocen un cambio: cada vez más docentes, padres y colegios están abiertos a nuevas formas de educar, y sobre todo, de escuchar.

Su metodología se basa en la educación experiencial, donde los jóvenes son protagonistas del proceso. Ellos definen el rumbo, mientras los facilitadores acompañan. Las alianzas con instituciones educativas y fundaciones se construyen desde la escucha activa y la co-creación de programas que respondan a las realidades del territorio.

Ejemplo de ello son los campamentos que organizan de la mano de la Fundación Casa Tibana y la participación activa del Movimiento con el Colegio Tilatá en La Calera.

A futuro, sueñan con un país donde los jóvenes no tengan que endurecerse para sobrevivir. Donde se fortalezcan los vínculos entre generaciones. Donde el Movimiento Boomerang no sea solo un programa, sino una postura educativa nacional que llegue a los rincones más olvidados del país.

“Queremos una Colombia donde educar también signifique acompañar, y donde cada joven sepa que tiene derecho a soñar, a fallar y a construir un mundo más humano”, concluyen. Al final, insisten, lo que se lanza con amor, regresa con transformación.