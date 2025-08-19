Ministerio de Trabajo inicia investigación a Olímpica por tercerización en contratos

Entre los principales incumplimientos identificados en materia laboral, se informó que el 90% de la contratación de personal en Olímpica, se realiza mediante subcontratación del conglomerado de empresas terceras identificadas como: INCOPAC S.A, Inversiones y Operaciones Comerciales del Sur S.A, INVEROSUR, GESTICA S.A.S e IHUNGO S.A.S.

“Lo que podemos estar presenciando en este caso, o en muchos otros, es que la tercerización es una estrategia para esconder la responsabilidad del empleador con sus trabajadores. Esa fragmentación en pequeñas empresas, que son de corta duración, permite evadir sus responsabilidades laborales, y eso, por supuesto tiene una consecuencia”, dijo el Ministro de Trabajo Antonio Sanguino.

Sumado a esto, durante las visitas realizadas por parte del Ministerio, también se identificó la falta de elementos básicos en los puestos de trabajo, como los descansapiés y sillas ajustables en las cajas. En cuanto a los puestos administrativos no cuentan con soportes para portátiles o condiciones ergonómicas como una iluminación adecuada y un espacio suficiente para moverse.

Otros factores relacionados con las condiciones de trabajo precarias

A su vez, se identificó que en la mayoría de casos no hay comedores, y en donde si los hay, estos no cuentan con mesas ni sillas suficientes. Adicional, varias de las tiendas tienen humedad en las paredes, hay refrigeradores en mal estado y se encontró cableado expuesto, tanto en zonas administrativas como bodegas, esto implica un peligro para la salud de los trabajadores.

El resultado de estas inspecciones se dieron luego de la visita a 56 tiendas entre estos supermercados, Supertiendas y droguerías Olímpica, además de cuatro centros de distribución en todo el país.

Por su parte el Gobierno, iniciará una intervención prioritaria y sancionatoria, argumentando que: “Los hallazgos no son incidentes aislados, sino que configuran un patrón de precarización y negligencia”, explican.

¿Cuántas tiendas Olímpica hay en Colombia?

Tiendas Olímpica cuenta con más de 400 tiendas en 118 municipios y 21 departamentos del país con sus formatos de Droguería, Super Droguería, Supertiendas y Almacenes.

MinTrabajo igualmente alerta irregularidades laborales por acoso y falta de pagos extra en tiendas D1

De igual manera, el mes pasado se inspeccionaron 263 tiendas D1 y seis centros de distribución, en donde se encontraron diferentes irregularidades en materia laboral como:

Jornadas de trabajo de ocho horas, con solo 30 minutos de descanso, sin hora de almuerzo.

Horas extras no registradas ni pagadas.

Sobrecarga de labores en una sola persona.

en una sola persona. Persecución a líderes sindicales e incumplimiento de acuerdos colectivos.

e incumplimiento de acuerdos colectivos. Acoso laboral, accidentes de trabajo no reportados y problemas en materia de salud.

accidentes de trabajo no reportados y problemas en materia de salud. Los conductores tienen más de 12 horas de jornada y no cuentan con un ayudante.

“Hay demasiada sobrecarga física, en carga y descarga de camiones que surten las tiendas y que es una de las labores que hacen los trabajadores del D1. Hay falta de contratos físicos, entonces los trabajadores en muchas ocasiones no tienen claro cuáles son las condiciones de sus contratos y hay ausencia de manuales de funciones”, indicó la Viceministra de relaciones laborales, Sandra Muñoz.

Caracol Radio está intentando comunicarse con Olímpica para esclarecer los hechos.