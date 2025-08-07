El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No tengo ninguna motivación de persecución contra familia Char: Sanguino sobre inspecciones Olímpica

En las últimas horas, el Ministerio del Trabajo inspeccionó 60 droguerías y tiendas Olímpica en varias regiones, tras denuncias laborales.

Esta acción se enmarcó en la entrada en vigencia de la nueva reforma laboral el 15 de julio, que reduce la jornada semanal de 48 a 44 horas, sin afectar salario ni derechos.

Durante la socialización de la Ley Laboral y la Ley Pensional, el ministro Antonio Sanguino destacó la recuperación de derechos en jornada y remuneración.

Frente a denuncias contra empresas como Olímpica y D1, el Ministerio anunció investigaciones y exigirá planes de mejora para garantizar condiciones laborales dignas y el cumplimiento normativo.

En este orden de ideas, Sanguino pasó por los micrófonos de 6AM para abordar este tema.

En desarrollo...