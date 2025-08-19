Liga Colombiana

Millonarios vs. Unión Magdalena por Liga Colombiana: Fecha, hora y dónde seguir

El juego tendrá lugar por la fecha 1 del campeonato, el cual no se pudo disputar por mantenimiento en la grama de El Campín.

Unión Magdalena vs. Millonarios / Colprensa

Juliana Sofía Ramirez Araque

Millonarios por fin podrá disputar su encuentro frente a Unión Magdalena, el cual corresponde a la primera jornada de la Liga Colombiana, el juego tendrá lugar en El Campín de la ciudad de Bogotá.

Vale recordar, que este partido no se pudo llevar a cabo debido a que el escenario deportivo se encontraba en instalación de la gramilla híbrida, es decir, combinar césped natural con fibras sintéticas dentro del mismo terreno de juego.

Así llegan ambos equipos

El conjunto bogotano ha tenido una mala presentación durante el segundo semestre del campeonato. El Embajador llega a este compromiso luego de caer derrotado ante Tolima (1-3) en el Manuel Murillo Toro, completando cinco partidos consecutivos sin ganar y seis contando la derrota en el último encuentro de cuadrangulares del Torneo Apertura ante Santa Fe.

Por su parte, Unión Magdalena viene de perder contra Deportivo Cali (1-3), en condición de visitante. Desde hace dos fechas que no se queda con el triunfo y no ha podido sumar sus tres primeros puntos en condición de local.

Millonarios se encuentra en la última casilla de la tabla con solamente 1 punto, mientras que Unión Magdalena se ubica en la posición 17 con 5 unidades.

Último antecedente

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado 20 de febrero, duelo que correspondía a la fecha 1 del primer semestre de la Liga Colombiana. Millonarios fue el que se quedó con el triunfo ante Unión Magdalena (3-1) en condición de visitante, gracias a las anotaciones de Radamel Falcao (15), Jáder Valencia (56) y Jhon Emerson Córdoba (90+5).

Posible alineación de Millonarios

Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Nicolás Arévalo, Sebastián del Castillo; Edwin Mosquera, Dewar Victoria y Santiago Giordana.

DT: David González

Fecha, hora y dónde seguir

El partido se llevará a cabo este miércoles 20 de agosto a partir de las 7:30 de la noche. Usted podrá vivir las emociones del partido a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y del minuto a minuto de caracol.com.co

