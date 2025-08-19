María Alejandra, la fotógrafa que retrata sueños en la Policía Nacional

En las tierras fértiles donde el sol besa a Zambrano, Bolívar, cuna de gente luchadora, emerge en el humilde barrio Pumarejo una joven con una mirada que transforma lo ordinario en extraordinario. María Alejandra De la Hoz Barreto, nacida el 5 de septiembre de 2006, nos demuestra que una cámara no solo captura imágenes, sino que también puede inmortalizar sueños, esperanzas y la esencia misma de la vida.

Desde que era una niña, María encontró en la fotografía una ventana mágica hacia el mundo. Mientras otros veían solo momentos, ella veía historias esperando ser contadas. En las fiestas familiares, armada con una cámara digital o un teléfono inteligente, capturaba la alegría y la calidez de su hogar. Esta pasión innata la llevó a ser la cronista visual de su familia, inmortalizando recuerdos que trascendían lo visible.

María no solo heredó la tecnología, sino también la pasión por la fotografía que se convirtió en su fiel compañera. A medida que crecía, su talento se perfeccionaba, y cada clic de la cámara era una pincelada de realismo mágico, una habilidad que le permitiría ver el mundo con una sensibilidad única.

Tras terminar su bachillerato en la Institución Educativa Técnico Anibal Noguera Mendoza de Zambrano-Bolívar, María se enfrentó a una encrucijada: seguir su pasión por la fotografía o encontrar otra forma de servir a su comunidad. La respuesta vino de un lugar inesperado: la Policía Nacional de Colombia. Hace más de 9 meses, María se convirtió en Auxiliar de Policía, y durante los últimos seis meses, ha trabajado en el grupo de Comunicaciones Estratégicas (GUCOE) del Departamento de Policía Bolívar, uniendo sus dos mundos en un solo camino.

La oficina de GUCOE se convirtió en su nuevo lienzo, donde su jefe, reconociendo su talento, le dio la oportunidad de retomar su amor por la fotografía. María no sólo registraba eventos y operativos, sino que capturaba la esencia de la labor policial, mostrando el lado humano y comprometido de sus compañeros. “No es ningún sacrificio para mí tirarme al suelo y ensuciar mi uniforme por una foto. Me levanto, me sacudo y sigo como si nada. Me gusta registrar bien lo que me asignan y siempre doy más para que escojan”, dice María, reflejando su dedicación y pasión.

Pero el sueño que realmente enciende su corazón, y que late con fuerza en cada fotografía que toma, es convertirse en patrullera de la Policía Nacional. No es solo una aspiración personal, sino el anhelo de poder brindar un futuro mejor a su amada madre y a sus hermanos, y la firme convicción de que, a través de una carrera profesional, podrá seguir sirviendo a su comunidad con aún más dedicación y entrega. Este sueño es el motor que la impulsa a dar lo mejor de sí cada día, transformando cada desafío en una oportunidad para crecer y superarse.

En el barrio donde nació, María no solo es conocida como la fotógrafa oficial de su familia, sino también como un orgullo para su comunidad. Su mamá, Gisela Paola Barreto Diaz, ven en ella un ejemplo de perseverancia y pasión. Su sueño es que María continúe creciendo dentro de la Policía Nacional, llevando su arte a nuevas alturas.

María no es solo una fotógrafa, sino una narradora visual que a través de su lente captura el alma de sus sujetos. “Tengo un jefe muy exigente, y eso me hace esforzarme más cada día. Me enseña que no hay que ser conformista y que la perspectiva es importante en lo que queremos resaltar”, comenta María, demostrando su compromiso con la excelencia.

En este Día Mundial de la Fotografía, rendimos homenaje a la labor de la auxiliar de policía María De la Hoz. Su historia es un faro de inspiración, un testimonio de cómo la pasión y la dedicación pueden transformar vidas y comunidades, construyendo un futuro donde nos sintamos más seguros. Que su lente mágico siga mostrándonos, con cada clic, la belleza que reside en lo invisible, aquello que las palabras a veces no alcanzan a expresar, reflejando el alma de una Policía cercana y siempre presente, que sirve con el corazón para proteger y servir.