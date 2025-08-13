Se acerca el último día para pagar el impuesto ICA en Bogotá: conozca cómo hacerlo

Bogotá D.C

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, son 1.807 morosos del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) que adeudan $13.000 millones de pesos.

En cuanto al impuesto predial , son 4.052 contribuyentes los que incumplieron el pago de la primera cuota de este impuesto que venció el pasado 6 de junio. Ese grupo de personas suman una deuda de $4.178 millones de pesos.

Es por eso que el Distrito notificará a todas estas personas a través de correo electrónico, mensajes de WhatsApp y correspondencia física para que puedan normalizar su situación y pagar en línea sus deudas.

Para los contribuyentes que se acogieron al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas para pagar sus obligaciones tributarias en cuatro cuotas iguales sin intereses, deben hacerlo de manera puntual, de lo contrario podrían perder este beneficio.

La Secretaría de Hacienda de Bogotá hace un llamado a la ciudadanía a tener en cuenta la fecha límite para hacer el pago del impuesto de Industria y Comercio que será el próximo viernes 15 de agosto.

Hasta ese día los contribuyentes deben presentar su declaración y efectuar el pago correspondiente al tercer bimestre de 2025, es decir a los meses de marzo y abril.

Este impuesto lo deben pagar las personas que naturales o jurídicas que realicen actividades comerciales, industriales o de servicios en Bogotá.

¿Cómo pagar el ICA?

Para pagar el ICA usted puede ingresar a la página web de la Secretaría de Hacienda, siguiendo estos pasos: