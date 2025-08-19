Las salvaguardas expedidas por el Gobierno no están protegiendo la producción de acero nacional

Tunja

El director en Colombia de la empresa Diaco, Mauro De Castro lamentó que las medidas tomadas por el gobierno del presidente, Gustavo Petro no hayan surtido los efectos esperados para la protección de la industria nacional del acero, gravemente afectada por las importaciones de China.

“Lamentablemente la situación no ha mejorado, no hemos avanzado como podríamos en relación con la protección de la industria nacional, de los empleos y de nuestra capacidad de seguir invirtiendo en este país”.

Aseguró que es una situación que no solo afecta a Colombia, hay otros países de la región en una situación muy delicada.

“Es un tema que afecta a toda América Latina. Hoy mismo estaba hablando con nuestro gremio de productores de acero nivel América Latina y es impresionante como la afectación de las sobreofertas de acero en el mundo, especialmente de China, afecta a la América Latina en general y creemos que esta afectación no va a cerrar mientras los gobiernos entiendan el impacto que eso tiene”.

Advirtió del riesgo que se suma a la desindustrialización de los países como Colombia.

“Cuando tú mides el PIB, la producción interna bruta del país. Tú vas a percibir que la desindustrialización es evidente y esto pasa mucho por lo que vemos en el sector del acero. Creemos que desde los gobiernos de las políticas es necesario un esfuerzo entender el impacto que esto tiene en toda la sociedad. Ahí está un punto clave que tenemos que abrir un diálogo, tener una conversación con el Gobierno de manera muy objetiva y con una agilidad, tomar las decisiones que el país amerita para que los impactos no sean tan graves en el futuro. Colombia aún tiene la oportunidad de garantizar y revertir este cuadro importante que hemos visto no solamente por aquí, sino en toda América Latina”.

La competencia desleal de países como China ha puesto en jaque la industria del acero en Colombia, recordemos que en Boyacá se produce el 40 por ciento del acero nacional.

Estas fueron las salvaguardias expedidas por el Gobierno en 2024

Mediante el Decreto 1227 del 3 octubre de 2024​, el gobierno impuso un arancel del 14,5% como salvaguardia para las importaciones de barras de hierro o acero corrugadas para refuerzo de concreto que se hagan desde los países de la Comunidad Andina.

De acuerdo con esta normativa se mantendrá un cupo anual de importación de 29.529,03 toneladas que podrán ingresar libremente al país, pero se impondrá el arancel de 14,5% para las compras que superen ese contingente.

El ministerio explicó que la medida se estableció luego de una investigación del equipo técnico solicitada por la industria siderúrgica, en la que se evidenció que las importaciones hechas desde los países de la Comunidad Andina, básicamente desde Perú, han causado daño a la industria colombiana.

Dicha investigación mostró que no solo las importaciones aumentaron 19%, sino que el precio por tonelada con el que ingresaron esas barras al país desde ese mercado se redujo casi 7%. Además de que el precio de venta para el primer distribuidor de dichas importaciones fue inferior entre 2,26% y 6,26% al precio del productor nacional. Todo esto impactó en una reducción de 13,1% en las ventas de la industria nacional.

“Lo que buscamos es que la industria colombiana pueda crecer, consolidarse, y que el propósito del gobierno de una industria de acero verde, de más valor agregado, pueda lograrse antes de que se nos ponga en riesgo la industria nacional”, dijo en ese momento el ministro Luis Carlos Reyes Hernández.

Agregó que “desde el gobierno del presidente Gustavo Petro propendemos porque la relación con nuestros socios comerciales sea justa y equilibrada para ambas partes, y en beneficio de la industrialización y el desarrollo productivo inclusivo y sostenible.

El MinCIT dijo que para adoptar esta medida se contó con un concepto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para analizar el posible impacto en la construcción de vivienda de interés social (VIS) el cual sería, máximo, de hasta 1,4% de aumento en el precio de las viviendas.

“Esta salvaguarda le da estabilidad financiera a la industria y las familias que dependen de ella, y es una apuesta a que en el futuro cercano esta industria pueda aumentar su productividad con el pacto por el acero al cual llegamos y que nos permitirá tener un estudio de prefactibilidad y de generación de aceros planos en el país, con muy baja huella de carbono, para posicionar a Colombia en esta industria”, agregó el ministro.

Según cifras del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en 2022 desde la Comunidad Andina ingresaron al país 37.778 toneladas de barras de hierro o acero corrugadas, y en 2023 fueron 33.654,5 toneladas, de ellas 99,4% importadas desde Perú. Y en el primer semestre de 2024 la cifra llegó a 20.548,7 toneladas.