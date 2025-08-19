Ladrón de cable de fibra óptica quedó atrapado en estación de Transmilenio

Delincuente cayó en su propia trampa. Las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre de 30 años que se encontraba robando más 75 metros de fibra óptica en la troncal de Transmilenio de la Avenida Caracas, cerca donde avanzan las obras del Metro.

La Policía informa a las patrullas de la zona que, al parecer, varias personas se encontraban hurtando una de las calzadas que se encuentran en mantenimiento sobre la Avenida Caracas.

Al llegar, los uniformados evidenciaron un agujero a un costado del vagón de Transmilenio y observaron a una persona atrapada dentro del mismo y alrededor gran cantidad de trozos de cable encauchetado.

“Rápidamente los uniformados llegan al lugar y observan a un ciudadano que se encuentra atrapado dentro de un orificio al lado de la estación. Proceden a salvaguardar la vida de este hombre y al realizar la inspección al lugar encuentran que esta persona había sustraído 75 metros de cable encauchetado de cobre”, aseguró la Teniente Coronel, Maryam Moreno, Comandante de Transporte Masivo Trasmilenio.

Esta persona fue puesta a disposición de la autoridad competente.

La Policía hace un llamado a las personas a denunciar a la línea de emergencias 1,2,3.