La SAE recupera 29 predios de alias ‘La Gata’ en Bolívar para beneficio de familias campesinas

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de dos presuntos expendedores de drogas en las Faldas de la Popa.

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron una diligencia de registro y allanamiento a una vivienda en el barrio Pablo Sexto II, la cual funcionaba como punto fijo de expendio de sustancias alucinógenas, especialmente de marihuana y pastillas sintéticas.

Las investigaciones permitieron establecer que, este punto de expendio, ubicado en las Faldas de la Popa y entornos escolares, mensualmente distribuía más de 10 mil dosis de estupefacientes con una renta criminal superior a los 50 millones de pesos.

Los capturados, conocidos como ‘El Changa’ y ‘Daira’, quienes convivían como pareja, serían los presuntos responsables de la distribución de las sustancias estupefacientes en inmediaciones en los barrios de Daniel Lemaitre, La María, La Esperanza, Petare, Santa Rita y Pablo Sexto.

Es de anotar, que alias ‘El Changa’, tenía una anotación judicial como indiciado por el delito de lesiones culposas.

En el lugar fueron incautadas más de 2 mil dosis de marihuana, 49 pastillas sintéticas, una licuadora, bolsas para dosificar e insumos para el procesamiento, las cuales serían distribuidas en varios sectores de la ciudad.

Los elementos incautados y los indiciados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 1.890 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 561 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.