Jhon Durán vs. Richard Ríos, solo uno clasifica en Champions: fecha y cómo seguir Fenerbahce-Benfica

El destino ha puesto un enfrentamiento entre equipos en los que hay colombianos, por lo que solo uno será el clasificado a la fase de liga de la Champions League, entre el duelo Fenerbahce vs. Benfica. Ambos equipos están en la fase de play-offs, previa a la que da comienzo a la disputa de los mejores 36 clubes de Europa.

En el caso del Fenerbahce, en el que milita el colombiano Jhon Durán, superó la ronda 3, luego de vencer a ida y vuelta al Feyenoord de Países Bajos. En esa serie, el equipo turco se impuso 6-4 y el delantero antioqueño marcó un gol en el juego de vuelta.

Por su parte, Benfica también disputó esta tercera ronda, con su duelo ante el Niza de Francia. El global terminó 4-0, tras el 0-2 en la ida y mismo resultado en Portugal, partidos en los que el volante colombiano Richard Ríos fue titular y en ambos jugó los 90 minutos.

Solo uno avanza ¿Qué pasa con el equipo eliminado?

Esta fase cuenta con 7 enfrentamientos a ida y vuelta, para conocer el mismo número de clasificados:

- Rangers (Escocia) vs. Brujas (Bélgica)

- Ferencvaros (Hungría) vs. Qarabag (Azerbayán)

- Estrella Roja (Serbia) vs. Pafos FC (Chipre)

- Bodo Glimt (Noruega) vs. Sturm Graz (Austria)

- Basilea (Suiza) vs. Copenhague (Dinamarca)

- Celtic (Escocia) vs. Kairat Almaty (Kazajistán)

- Fenerbahce (Turquía) vs. Benfica (Portugal)

Los equipos que pierdan irán a la fase de liga, de 36 equipos, de la Europa League, por lo que no se quedarán sin participación internacional para la temporada 2025-2026.

La agresión por la que Jhon Durán es duramente criticado por la prensa turca en Fenerbahce: así fue

Fecha, hora y cómo seguir Fenerbahce vs. Benfica

Fenerbahce y Benfica se vuelven a encontrar luego de menos de un mes, cuando se midieron en Portugal en un juego amistoso que terminó 3-2 a favor de los portugueses. En esa oportunidad, Ríos se estrenó con su club, mientras que Durán ya había sumado unos minutos previos.

El partido de ida por la fase de play-offs de la Champions League tendrá lugar este miércoles 20 de agosto desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Chobani Stadyumu. La vuelta será el miércoles 27 de agosto.

El juego, usted lo podrá vivir mediante el minuto a minuto de caracol.com.co. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+