La agresión por la que Jhon Durán es duramente criticado por la prensa turca en Fenerbahce: así fue

Otra polémica de Jhon Durán en Fenerbahce: el golpe por el que debió ser expulsado, según la prensa. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images) / OZAN KOSE

No cesan las polémicas en torno a Jhon Jader Durán. En esta oportunidad, la prensa de Turquía está criticando duramente al delantero colombiano por la agresión que debía terminar en expulsión, durante el partido entre Göztepe y Fenerbahce por la Superliga 2025-26.

La polémica situación se produjo al minuto 42 de partido, cuando Durán aguantó de espaldas la férrea marca de Allan Godói Santos. El defensor rival se le fue encima y el colombiano reaccionó mandando su brazo hacia atrás para apartarlo.

Le puede interesar: Jhon Jader Durán se rinde en elogios a Mourinho: “Es el mejor DT en mi carrera, siempre me apoya”

El problema es que el codo del delantero terminó impactando el rostro de Allan, quien de inmediato cayó al césped mientras se quejaba de la agresión. El juez central del partido sancionó la acción con tarjeta amarilla y sorpresivamente el VAR no intervino, lo cual generó una oleada de críticas en contra de Jhon Jader por su reacción y del mismo arbitraje por no castigar correctamente dicha situación.

Vea acá el codazo:

Fenerbahçe’nin bahsettiği yapı tam olarak bu; Duran’ın dirsek atmasına rağmen kırmızı kart görmemesi.. #GÖZvFB



Birazdan bonus penlatı ve rakibe kırmızı kart geliyor.



pic.twitter.com/0IEjeRPVrM — Sosyolojist🕵🏻‍♂️ (@ecrmkzm1) August 16, 2025

Vea acá el primer gol oficial de Jhon Jader Durán con el Fenerbahce

La prensa de Turquía se queja de que Jhon Durán no fue expulsado

Las repercusiones por la polémica acción de Jhon Jader Durán siguen inundando los diarios de Turquía. En todos, la conclusión es la misma: tanto el árbitro como el VAR se equivocaron enormemente por no haber expulsado al colombiano.

El portal 'Spor Arena’ hizo eco de las declaraciones de Nihat, reconocido exfutbolista turco y ahora analista de fútbol, quien advirtió que el codo de Durán impactó claramente la barbilla de Allan y a pesar de ello no recibió la cartulina roja; entretanto, el medio ‘Aksam Spor’ se enfocó más en el airado reclamo de los jugadores del Göztepe ante la agresión que sufrió su compañero.

Lea también acá: Primer cruce entre Mourinho y Jhon Durán: atención a la crítica del DT tras la caída del Fenerbahce

Aunque esta vez pasó “de agache” la agresión de Durán, es importante que corrija este tipo de situaciones de cara al futuro, más aún teniendo en cuenta su historial de expulsiones y/o sanciones. Y es que con cada uno de sus anteriores equipos (Envigado, Chicago Fire, Aston Villa) vio la roja en una oportunidad, mientras que con la Selección Colombia se ha perdido un par de partidos por acumulación de tarjetas.

La próxima salida del Fenerbahce será en el duelo de ida de los play-offs de la Champions League. El miércoles 20 de agosto jugará en condición de local frente al Benfica de Richard Ríos y de este cruce saldrá el clasificado a la fase definitiva del certamen euroepo.