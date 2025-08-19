JEP remite a 88 exFarc a Sala de Definición al no considerarlos máximos responsables de secuestros

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que 88 antiguos integrantes del Bloque Occidental de las extintas Farc fueron remitidos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, luego de concluir que no son máximos responsables de secuestros ejecutados por esa estructura guerrillera.

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad, se trata en su mayoría de guerrilleros rasos, milicianos y colaboradores, algunos con mando sobre pequeñas unidades, pero sin participación en las decisiones que llevaron a la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La decisión busca, por un lado, facilitar la reincorporación de estos firmantes del Acuerdo de Paz a la vida civil y, por otro, garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

La JEP precisó que, aunque estos comparecientes no fueron determinantes en la ejecución de secuestros, deberán cumplir con sus obligaciones ante esa jurisdicción, incluyendo aportar verdad y proponer medidas restaurativas.

“Quien no cumpla podrá ser remitido a la Unidad de Investigación y Acusación”, advirtió la JEP en el comunicado.

La Sala de Reconocimiento recordó que el Bloque Occidental de las Farc, también conocido como Comando Conjunto de Occidente, fue responsable de secuestros de alto impacto para la sociedad colombiana, como el de los 12 diputados del Valle en 2002, de los cuales 11 fueron asesinados tras cinco años de cautiverio.

Por estos crímenes ya fueron imputados ocho mandos medios de la estructura, quienes reconocieron públicamente su responsabilidad.

Hasta la fecha, la JEP ha imputado a más de 41 exintegrantes de las Farc-EP como máximos responsables de secuestros, incluidos siete miembros del antiguo Secretariado y varios mandos regionales.

En los próximos días se espera la sentencia de la Sección de Reconocimiento de Verdad contra los exjefes de esa dirección nacional.