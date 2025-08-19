Ibagué Festival: Así se desarrollará a 4 manos en esta versión del 2025

Ibagué

Hace varios años, el Ibagué Festival se ha propuesto ir más allá de la música y ofrecer a sus visitantes otras experiencias sensoriales. Así nació “A 4 manos”, un ciclo de jornadas gastronómicas en las cuales se cocinan, con ingredientes locales, platos de autor que están directamente inspirados en la música.

Al frente de este ciclo se tendrá nuevamente al chef Juan Felipe Camacho. Nacido en Ibagué pero residente en Cartagena (donde tiene a su cargo el restaurante Donjuan), Camacho recuerda las empanadas que se vendían en carritos callejeros como uno de los sabores más emblemáticos de su infancia. En esas primeras experiencias se fue gestando su vocación por la cocina.

“A 4 manos” presentará en esta ocasión tres veladas diferentes, cada una con un chef residente y un chef invitado. La consigna es crear, inventar nuevos sabores y deleitar a los comensales, siempre pensando en ingredientes locales.

¿Cuál es la programación de estas cenas en el marco del Ibagué Festival?

La primera cita será la noche del 4 de septiembre en el restaurante La Capilla, ubicado en la Variante de Ibagué. Allí, Camacho será el chef anfitrión y Alfredo Sibaje el chef residente.

El día siguiente, 5 de septiembre, el restaurante Nativo del Hotel FR tendrá como chefs a Juan José Mora y Jaime Torregosa (del restaurante Humo Negro de Bogotá).

Y finalmente, el 6 de septiembre en el Restaurante del Club Campestre, los asistentes podrán probar los platos creados por Alejandro Pinzón y Pedro Mosqueda (del restaurante Blue Apple Beach de Cartagena).

Todo este concepto creativo alrededor de los sabores corre por cuenta de Juan Felipe Camacho, quien en una entrevista reciente manifestó su filosofía sobre los ingredientes que nunca pueden faltar:

“En un plato de sal, la cebolla en cualquiera de sus variedades; todas tienen sabores muy distintos. Si hablamos de un plato dulce, me inclino por el chocolate. Pero además hay otro, que es un ingrediente no tangible: la entrega y el amor por el oficio, algo que es muy importante en cualquier receta y en la vida misma”.

Las cenas deben ser reservadas con antelación al celular 310 2478108 (Maria Gabriela Fals). Toda la programación del festival se encuentra en www.ibaguefestival.com

¿Quiénes apoyan el Ibagué Festival?

El Ibagué Festival es una apuesta de la Fundación Salvi que se hace posible gracias al respaldo de instituciones como el Ministerio Comercio, Industria y Turismo, a través de Procolombia, Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, la Cámara de Comercio de Ibagué, el Conservatorio del Tolima, la Universidad del Tolima, Toyota y diferentes empresas privadas.