El Pulso del Fútbol, 19 de agosto de 2025
El Pulso del Fútbol está en la previa de los partidos de los equipos colombianos en las copas continentales.
El Pulso del Fútbol, 19 de agosto de 2025
44:35
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Nacional y São Paulo, por el juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores / Getty Images
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las polémicas arbitrales del partido entre Junior y Bucaramanga. César dijo: “Yo no le digo Enamorado, le digo exagerado. Aunque para mí es penalti, no hay una toma clara de la jugada”. Por su parte Steven agregó: “Para mí no fue penal por la exageración del jugador. Eso de exagerado es el mejor apodo que he escuchado”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube