El Pulso del Fútbol, 19 de agosto de 2025

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las polémicas arbitrales del partido entre Junior y Bucaramanga. César dijo: “Yo no le digo Enamorado, le digo exagerado. Aunque para mí es penalti, no hay una toma clara de la jugada”. Por su parte Steven agregó: “Para mí no fue penal por la exageración del jugador. Eso de exagerado es el mejor apodo que he escuchado”.

No olvide escuchar el audio del programa.

