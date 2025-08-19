El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 19 de agosto de 2025

El Pulso del Fútbol está en la previa de los partidos de los equipos colombianos en las copas continentales.

Nacional y São Paulo, por el juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores / Getty Images

Nacional y São Paulo, por el juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores / Getty Images / Eurasia Sport Images

Juan Cedeño

44:35

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las polémicas arbitrales del partido entre Junior y Bucaramanga. César dijo: “Yo no le digo Enamorado, le digo exagerado. Aunque para mí es penalti, no hay una toma clara de la jugada”. Por su parte Steven agregó: “Para mí no fue penal por la exageración del jugador. Eso de exagerado es el mejor apodo que he escuchado”.

