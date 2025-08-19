El chicharrón, plato tradicional colombiano que ha conquistado paladares

Uno de los platos que ha tenido auge en varias partes de Colombia es el chicharrón, con varias presentaciones para atraer a los comensales. Uno de los sitios que ofrece varias opciones de preparación de este alimento es el restaurante Love Chicharrón, conocido por reinterpretar la cocina típica colombiana con un enfoque urbano, agregándole su toque de sabrosura y crocancia, además suma un nuevo espacio en el centro comercial Salitre Plaza ampliando su presencia en Bogotá.

Se puede disfrutar de las texturas culinarias que ofrece el chicharrón que es preparado con técnicas de cocción lenta, un marinado especial de la casa y una carta de acompañamientos que fusiona lo criollo con lo contemporáneo. La novedad del nuevo lugar es su plato estrella el Chifrijol, una mezcla de fríjoles preparados en el local, con pico de gallo, guacamole, chicharrón carnudo y totopos, reinterpretando lo clásico con autenticidad y sabor.

Además, se puede disfrutar de un bien equilibrado Bowl Paisa, una propuesta pensada como almuerzo diario, que combina fríjoles, arepa, chicharrón y guacamole. También encontramos los platos tradicionales como su Picada pa’ dos, sus conos llenos de chicharrón, unas mini arepas rellenas de quesito. La idea, según sus fundadores, es evaluar la experiencia en Salitre Plaza y, a partir de allí, considerar futuras expansiones en otras zonas de Bogotá.

Carlos Andrés Pulido coordinador de operaciones de Love Chicharrón, dice a Caracol Radio, “se ha querido expandir a nivel nacional, estamos estandarizando varios productos en Bogotá. Este es el primer punto que abrimos en una plazoleta de un centro comercial, tenemos la creencia que es más fácil crecer aquí por el modelo de negocio, obtener datos en un sitio que lleva muchos años y clientes. Con el estudio que se hace se tuvo la idea de sacar dos platos nuevos el Bowl Paisa y Chifrijol, la acogida ha sido muy buena”.

Más allá de la cocina, Love Chicharrón desde su primer local en Santa Bárbara ha estructurado un modelo de negocio sostenible, basado en procesos estandarizados, selección rigurosa de proveedores locales y un equipo humano empleando de forma directa a más de 50 personas, capacitando personal de todas las edades, con oportunidades laborales inclusivas y formación continua en el sector gastronómico. Más información en lovechicharron.com.