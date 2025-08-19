El alcalde Dumek Turbay escuchó a los niños de Ciudadela de La Paz en la Alcaldía de Cartagena

Los niños asistieron acompañados de sus madres y fueron escuchados por el mandatario distrital, quien estuvo acompañado de su equipo de gobierno y del comandante de la Policía Metropolitana.

Durante el diálogo, el alcalde reafirmó el compromiso de su administración con la niñez cartagenera: “Nosotros trabajamos para que en Cartagena los niños y las niñas estén felices, ese es nuestro propósito”, aseguró.

Samuel, en representación de sus compañeros, leyó un documento en el que expresó:

“Agradecemos por el inicio de nuestra Institución Ciudadela de La Paz, la cual traerá mucho bienestar para nuestra comunidad. Hacemos una petición para garantizar la seguridad en nuestro barrio y podamos disfrutar de nuestra cancha y las zonas recreativas, mejorando el alumbrado público y trabajando más unidos por nuestra comunidad, porque nosotros somos el futuro de Cartagena. Queremos ver dotadas nuestras áreas recreativas, que estén en óptimas condiciones, también necesitamos un comedor para los adultos mayores. Queremos que nuestras voces se escuchen”.

Tras escuchar las peticiones, el alcalde se comprometió a hacerlas realidad y regresar a Ciudadela de La Paz para verificar las solicitudes expresadas en el documento: “Samuel, te llamas como mi hijo, todos aquí te escuchamos y puedes tener la seguridad de que voy a trabajar para que tus peticiones y la de todos los niños sean una realidad. En una semana te voy a visitar a Ciudadela de La Paz y vamos a revisar cada una de esas peticiones”.

Luego del encuentro, los niños recorrieron el despacho del mandatario, identificando el lugar desde donde trabaja incansablemente por la transformación de Cartagena. Al finalizar, disfrutaron de una actividad recreativa en el cine con la proyección de la película Los Cuatro Fantásticos en Plaza Bocagrande.

Este espacio ratifica el compromiso de la Alcaldía de Cartagena con escuchar y atender las voces de la infancia: un gobierno que gobierna con el oído, donde los niños son prioridad.