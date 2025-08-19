Distrito rechaza presunto caso de hurto contra turistas en la isla de Tierrabomba

Luego de que se diera a conocer la denuncia de unos turistas extranjeros sobre un presunto caso de hurto al regresar de la isla de Tierrabomba; la administración distrital actuó de manera inmediata y articulada con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y garantizar la protección de los visitantes.

En primer lugar, desde la Secretaría de Turismo se reportó el cobro irregular ante la Casa del Consumidor y la Superintendencia de Industria y Comercio, logrando la suspensión inmediata del datáfono utilizado en el establecimiento de comercio.

De igual manera, la embarcación involucrada fue reportada ante la DIMAR, entidad que ya adelanta investigaciones para verificar si cumple con toda la documentación requerida para su operación marítima.

Así mismo, en conjunto con la Secretaría del Interior, se realizó un encuentro con los presuntos responsables, quienes devolvieron la suma de $800.000 a los turistas afectados. Los visitantes, por su parte, interpusieron la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, lo que permitirá adelantar las investigaciones correspondientes y definir las acciones legales a seguir.

“No vamos a permitir que malas prácticas empañen la imagen de Cartagena ni pongan en riesgo la seguridad de quienes confían en nuestra ciudad como destino turístico. Actuaremos con toda la contundencia de la ley frente a estos hechos”, señaló la secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek.

Así mismo, Londoño Zurek reiteró el llamado a los prestadores de servicios: “Le recalcamos a todos los actores del sector turístico que cumplan con la normatividad y ofrezcan servicios seguros, transparentes y de calidad, como lo demanda un destino que recibe a millones de visitantes cada año”.

Finalmente, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias rechazó categóricamente estos hechos y reafirmó su compromiso de proteger la integridad de los turistas, así como de salvaguardar la confianza en la ciudad como un destino internacional de primer nivel.