Distrito entregó recomendaciones para volar cometas o barriletes en Las Tenazas

La Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR), como entidad encargada de la administración de las fortificaciones, y comprometida con la promoción de su buen uso, invita a locales y visitantes a disfrutar de manera segura y responsable una de las tradiciones más queridas por niños, niñas, jóvenes y familias cartageneras: volar barriletes en el sector de Las Tenazas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este espacio, ubicado en el sector de los baluartes de San Lucas y de Santa Catalina en el Centro Histórico, se ha convertido en un punto de encuentro durante la temporada de vientos, que tradicionalmente ocurre en el mes de agosto. Por ello, es fundamental tener en cuenta algunas pautas para garantizar la conservación del patrimonio, la seguridad de los visitantes y la limpieza del entorno.

En ese sentido, la ETCAR recomienda evitar subirse a las fortificaciones a realizar el vuelo de barriletes, ya que este tramo de muralla mide hasta 11 metros de altura, y un descuido podría ocasionar una caída. Lo ideal es elevar los barriletes o cometas desde la zona verde contigua.

A su vez, pide abstenerse de salir a volar barriletes en días con pronóstico de lluvia o tormenta eléctrica, ya que el área expuesta y con palmeras altas podría ser riesgosa.

Al mismo tiempo la institución aconseja mantener el espacio limpio, tomando acciones de cultura ciudadana como utilizar bolsas para recoger los residuos generados y ponerlos en el lugar correspondiente para así dejar el área tal como se encontró, ya que las zonas verdes aledañas a las fortificaciones aportan a su paisajismo y estética monumental.

Por otro lado, la entidad hace un llamado a los padres de familia y cuidadores, a que ejerzan una supervisión constante de los menores de edad para evitar accidentes.

“Desde la Escuela Taller Cartagena de Indias celebramos y apoyamos las tradiciones que unen a la comunidad en torno a las fortificaciones, ya que de manera espontánea son los cartageneros quienes le están dando un valor de uso como volar barriletes en agosto. Invitamos a todos a hacerlo con responsabilidad, cuidando nuestra integridad, el patrimonio y el entorno; afirma Sandra Schmalbach Pérez, directora general de la Etcar.