Cuatro presuntos sicarios capturados en diferentes operativos en Cartagena

En el marco de acciones contundentes contra el homicidio y el porte ilegal de armas, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, lograron dar estos resultados contundentes con el objetivo de seguir contrarrestando los delitos de impacto en esta capital y su área metropolitana.

Con la puesta en marcha de nuevas estrategias para combatir el crimen, la Policía Nacional durante plan candado logró la captura de cuatro presuntos sicarios, la incautación de dos armas de fuego y las motocicletas donde se movilizaban estos delincuentes.

En un primer operativo, en el barrio Amberes se logró la captura de alias ‘Brayan’ y ‘Jordan’, de 23 años y 24 años de edad, quienes, presuntamente, habrían participado en la muerte de Adalberto Enrique Vega Mendoza, de 33 años, en el barrio Chambaú, hechos sucedidos el pasado 11 de agosto del 2025, en las horas de la noche.

Durante el operativo, fue incautada una pistola 9 milímetros marca Prieto Beretta, un cargador, ocho (8) cartuchos y una motocicleta.

A los detenidos les registran anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

En un segundo operativo, se permitió la captura de dos presuntos sicarios conocidos como ‘Edilberto’ y ‘Jaime’, ambos, de 33 años de edad, quienes son señalados de atentar contra la humanidad del señor Víctor Manuel Baldiris De Alba, de 42 años, el día 16 de agosto del presente año, en el barrio Paseo de Bolívar.

Durante el procedimiento, fue incautado un revólver calibre 38, marca Smith Wesson, con cinco cartuchos y una motocicleta.

A uno de los detenidos, alias ‘Edilberto’, le registran 11 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, hurto calificado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Los capturados presuntamente, serían los encargados de cometer homicidios en la modalidad de sicariato, bajo órdenes de bandas multicrimen que se disputan las rentas criminales y el tráfico local de estupefacientes en la ciudad heroica y su área metropolitana.

Los presuntos sicarios fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera que definan la situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado 4.266 personas por diferentes delitos, 79 por homicidio y se han incautado 503 armas de fuego.

Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional, en un trabajo contundente contra las estructuras multicrimen que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.