Conozca cuáles son los seis municipios del Magdalena que no han reportado homicidios en este 2025

Seis municipios del Magdalena no registran homicidios en lo corrido de 2025 gracias a las estrategias implementadas por la Policía, bajo el liderazgo del coronel Javier Duarte, quien en diálogo con Caracol Radio ha destacado que la presencia permanente de uniformados, los operativos de control y el trabajo articulado con la comunidad han sido claves para mantener la tranquilidad en estas localidades.

Duarte explicó que la confianza ciudadana y la denuncia oportuna han permitido anticiparse a hechos de violencia, consolidando territorios seguros en el departamento.

Sin embargo, aclaró que el panorama no es homogéneo en todo el Magdalena, pues en otros municipios aún se registran homicidios asociados a fenómenos como el microtráfico, la disputa de grupos delincuenciales, la violencia intrafamiliar y conflictos sociales.

Y es que las dinámicas criminales cambian según la zona; mientras en algunos municipios la institución ha logrado prevenir, en otros la presión de estructuras ilegales sigue generando hechos violentos. No obstante, la Policía afirma que les respira el nuca a los que perpetran tales hechos.

ESTOS SON LOS SEIS MUNICIPIOS

Según los datos, en los municipios de San Zenón, Santa Ana, Guamal, Cerro San Antonio, El Piñón y Concordia no se han reportado asesinatos en este 2025. Todo gracias al fortalecimiento de los frentes de seguridad y el trabajo comunitario, donde líderes sociales y ciudadanos han colaborado con información clave, evitando que pequeños conflictos escalen a hechos de sangre.

La institución insistió en que el reto ahora es replicar estas estrategias en todo el territorio, para que los resultados alcanzados en seis municipios se conviertan en una constante en el Magdalena y no en una excepción.