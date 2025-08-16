Policía Magdalena logra 1.339 capturas y un 33% menos hurtos, un golpe a la criminalidad en el 2025

Santa Marta

Caracol Radio accedió al informe estadístico y balance operacional liderado en el Magdalena por la Policía, destacándose una reducción de delitos de alto impacto en lo corrido de esta anualidad.

De acuerdo con las cifras, en el año 2024 se registraron 789 casos de hurto en sus diferentes modalidades, mientras que en lo que va del presente año se han reportado 531.

“Esto refleja una reducción de 258 casos, equivalente a un 33% menos. Respecto a los hechos que afectan la vida, en lo corrido del año se han registrado 183 homicidios, de los cuales 99 ocurrieron en zona rural y 84 en el sector urbano”, anota el informe.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se presentaron 124 casos (62 en área urbana y 62 en rural), se evidencia un aumento de 59 hechos, lo que representa un incremento del 35% en la zona urbana y del 37% en la zona rural.

En el Magdalena caen 97 ‘fichas’ claves y “peligrosas” del Clan del Golfo, Los Primos y la ACSN

CERO HOMICIDIOS EN MUNICIPIOS Y CAPTURAS

Importante también señalar que en seis municipios del Departamento no se han presentado hechos de homicidios, San Zenón, Santa Ana, Gauamal, Cerro San Antonio, El Piñón y Concordia.

La Policía destaca que en materia de resultados operativos se dieron 1.339, capturas realizadas a la fecha en 2025.

En el mismo periodo del año 2024 se habían registrado 1.274 capturas, lo que representa un incremento de 65 capturas, equivalente a un 5% de aumento.

“De las capturas realizadas en 2025, 652 corresponden a delitos de alto impacto, entre ellos: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, extorsión, homicidio", señaló el informe.

La Policía también ejecutó 131 órdenes de allanamiento y registro, ejecutadas. Del mismo modo, 143 armas de fuego incautadas.

Dentro de estas capturas se resalta la afectación a estructuras criminales como:

• 95 capturas a integrantes del Clan del Golfo.

• 44 capturas al grupo delincuencial organizado Los Primos.

• 11 capturas a integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

De los capturados, 131 se encuentran en centros carcelarios, 14 con medida domiciliaria y 15 en libertad.

AFECTACIÓN JUEGOS AZAR

Por otra parte, en acciones contra los juegos de azar ilegales se realizaron siete capturas en los municipios de Pivijay y Plato, afectando las finanzas criminales por más de 2.200 millones de pesos.

La Policía del Magdalena reafirma su compromiso de continuar trabajando de la mano con las autoridades y la comunidad para consolidar la seguridad en el territorio y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.