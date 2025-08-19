Comuna Seis sella compromiso histórico para fortalecer el manejo adecuado de residuos sólidos

Gestores comunitarios, autoridades locales, empresasy comerciantes articularon esfuerzos para transformar el manejode los residuossólidos y erradicar los puntos críticos de basuras que aún afectan a los barrios de la Comuna Seis. En un encuentro interinstitucional, convocado por Fundación Grupo Social y gestores del Plan para el Buen Vivir, se establecieron acuerdosque fortalecerán la gestiónde residuos especiales y basuras en calles y canales de esta zona de Cartagena.

Al encuentro asistieron representantes de la Oficina de Servicios Públicos de la Alcaldía de Cartagena, Inspecciones de Policía de la Comuna,la empresa Pacaribe, Fenalco y gestoresde los barrios Olaya, El Pozón, Nuevo Paraíso y Fredonia, quienes asumieron compromisos sobre las frecuencias de recolección de basuras en zonas de difícil acceso, limpieza de residuos en caños y canales, así como acciones de pedagogía para promover el cumplimiento de acuerdos comunitarios hacia la comunidad y los comerciantes del sector.

En los últimos siete años, la Comuna Seis ha logradoque más de 16.000 personas y 24 organizaciones se comprometieran con los acuerdos comunitarios para el manejo de residuos. Estos incluyen: sacar la basura en días establecidos, usar bolsas resistentes y clasificadas, y no arrojar desechos en calles ni canales. Gracias a estas acciones, se han recuperado21 puntos críticos que operaban como basureros y más de 3.000 familiashoy promueven activamente el reciclaje.

“Los barrios de la Comuna Seis han sido estigmatizados por la mala disposición de las basuras, estamos desde el Plan para el Buen Vivir transformando esa problemática y nos alegra que las autoridades, el comercio y Pacaribe se sumen a este esfuerzo que estamos haciendo por tener calles y canales más limpios. Si seguimos uniendo esfuerzos y cumpliendo los acuerdos, vamos a lograr el sueño de ser la Comuna más limpia de Cartagena”, señaló Leidy Hernández, presidenta de la JAC Nuevo Paraíso, sector Central.

Por su parte, Maristella Madero Jirado, directora del Territorio Progreso Cartagena de Fundación Grupo Social, destacó: “Esta articulación con la institucionalidad pública y privada en torno al esfuerzo comunitario de tener la Comuna más limpia, demuestra que si es posible trabajar juntos por un objetivo común. Fundación Grupo Social de la

mano con los gestores y aliados al Plan para el Buen Vivir hemos impulsado desde 2018 una ruta metodológica de transformación de comportamientos para mejorar el manejo y gestión de residuos, gracias a eso hoy tenemos avances que se potenciarán con estos nuevos acuerdos”.

Pacaribe también reconociómejoras en la gestión de residuos sólidosde la Comuna Seis. “Hemos visto muchos logros en el tema de transformación de comportamiento, recuperación y embellecimiento de espacios públicos y el manejo de los residuos sólidos, el compromiso que asume hoy PACARIBE es seguir haciendo acompañamiento a la estrategia de la Comuna más limpia”, señaló Sonia Del Castillo, gestora social de Pacaribe.

Estos espaciosinterinstitucionales se seguirándesarrollando con el liderazgo de la mesa de gestión del Plan para el Buen Vivir,de la cual hacen partediversos actores públicos y privados de la ciudad.

Jhon Jairo Rojas, profesional especializado en residuos sólidos de la Secretaría General del Distrito de Cartagena, destacó el compromiso de la comunidad con mejorar la gestión de residuos sólidos y anunció acompañamiento a jornadas de sensibilización y recolección de inservibles. “Nos parece importantísimo que la misma comunidad esté entendiendo y tomando conciencia sobre el buen manejo de los residuos,esto finalmente va a impactar positivamente en la mismacomunidad, sobre todo antela ola invernal que se avecina”

ElPlan para Buen Vivir es una apuesta comunitaria que busca el mejoramiento de la calidad de vida en la Comuna Seis de Cartagena, con el acompañamiento de Fundación Grupo Social.