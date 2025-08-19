Colombianos se ubican como los terceros que más piden asilo en el exterior

Los ciudadanos colombianos son los terceros que más piden asilo en el exterior, solo por debajo de Sudán y Venezuela. Esta cifra fue revelada por un informe hecho por ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, después de entrevistas y datos obtenidos en su colaboración con la Comisión de la Verdad.

Cerca de 393.000 colombianos solicitaron asilo en 2024 en muchos países del mundo, lo que, según el informe, “da una idea de la persistencia de la violencia y del movimiento de la gente por defender su vida”.

También, explica que el incremento de los enfrentamientos entre grupos armados no estatales ha generado múltiples afectaciones en la población, especialmente en la costa pacífica y la región oriental del país.

Se destaca el desplazamiento forzado hacia el exterior, que se evidencia con casi 7.000 solicitudes de asilo de colombiano que fueron registrados en Ecuador en 2024, la cifra más alta desde 2014.

Los países que más acogen a los colombianos exiliados y víctimas son Ecuador con más de 9800 colombianos registrados, seguido por Venezuela, Canadá, España y Estados Unidos.

Ampliar

Otro dato no menor, en 2024, Colombia fue la segunda nacionalidad que registró más movimientos a través del Darién.

ACNUR pide soluciones

Ante esto, el informe de ACNUR pide “buscar soluciones duraderas en un contexto cada vez más incierto respecto a las políticas de los Estados, y donde las personas refugiadas son vistas tantas veces con sospecha, es una tarea fundamental para enfrentar la creciente precariedad del estatus de reconocimiento de la condición de refugiado, y a la vez, las oportunidades de reconstruir sus vidas”.

Le puede interesar: Agencia de la ONU para refugiados en Colombia se ve afectada por la reducción del presupuesto

“En escenarios complejos como el colombiano, fortalecer los lazos y el ejercicio de los derechos, la búsqueda de los desaparecidos y la restitución de tierras, o los procesos de paz, los acuerdos de sometimiento a la justicia y la necesaria transformación de los que la Comisión de la Verdad consideró como factores de persistencia debajo de la violencia, pasa por la participación de esa Colombia fuera de Colombia, no solo como una demanda de protección en otros países, sino como una potencia de transformación que el país necesita”, resalta.