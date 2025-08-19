Casa del Niño presente en el 8° CEO Day Latinoamericano en Salud

Gracias a la invitación de Henry Gallardo, Director General de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Casa del Niño, en cabeza de su director general, Dr. Luis Alberto Percy, participó en la 8ª edición del CEO Day Latinoamericano en Salud, un encuentro que reunió a cerca de 140 líderes del sector para compartir visiones, ideas y propuestas que fortalezcan el sistema de salud del país.

Durante la jornada, los participantes dialogaron sobre el presente y futuro del sistema de salud, identificaron retos compartidos y ratificaron el compromiso de las instituciones hospitalarias de continuar brindando atención de alta calidad a la población y de trabajar por un modelo de salud más humano, equitativo y eficiente.

“Para Casa del Niño, haber sido invitados al 8° CEO Day Latinoamericano en Salud es un honor y una gran responsabilidad, pues nos permitió ser la voz de Cartagena en un escenario que reúne a los principales líderes del sector. Estos espacios de conversación nos inspiran a sumar nuevas miradas, fortalecer vínculos estratégicos y reafirmar nuestra voluntad de contribuir a un sistema de salud más justo, cercano y con calidad, que responda a las necesidades reales de los niños, jóvenes y familias de Colombia.”

La participación de Casa del Niño en este encuentro ratifica su papel como referente en la Región Caribe y su firme compromiso de seguir liderando procesos que impulsen la transformación del sistema de salud en Colombia. Con visión, experiencia y vocación de servicio, la institución reafirma que su misión va más allá de brindar atención hospitalaria: es ser parte activa de la construcción de un futuro más saludable, equitativo y humano para el país.