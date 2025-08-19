Cartagena será la sede para conmemorar el Día Mundial del Peatón

Cartagena será la sede nacional para la conmemoración del Día Mundial del Peatón, una fecha que busca visibilizar el papel de los peatones en la movilidad urbana.

En alianza con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el DATT liderará una serie de actividades académicas y pedagógicas orientadas a generar reflexión sobre la importancia de la seguridad peatonal dentro de las políticas públicas de tránsito.

Bajo la estrategia “Lo sabes desde la infancia, respeta a las y los peatones”, la ANSV desarrollará diversas acciones, que van desde intervenciones pedagógicas en vía hasta ejercicios de urbanismo táctico.

La agenda contará con la participación de Mariantonia Tabares Pulgarín, directora de la ANSV, quien ha priorizado a Cartagena como una de las ciudades que requiere intervención en materia de cultura y seguridad vial.

Según datos de la ANSV, el peatón es el segundo actor vial con más víctimas fatales en Colombia, después de los motociclistas.

Durante el año 2024, 1.827 peatones fallecieron en siniestros viales, lo que representa 23 casos más que en 2023. En el caso de Cartagena, se evidenció una disminución del 2,06 % en las cifras, aunque los esfuerzos para reducir estas fatalidades continúan de manera decidida.

Agenda para el 21 de agosto de 2025

7:00 a. m. – Estrategia de pedagogía ANSV

Campaña “Lo sabes desde la infancia, respeta a las y los peatones”

Lugar: Monumento a India Catalina

Hashtag: #SomosPeatonesyPeatonas

8:30 a. m. – Estrategia de pedagogía “Sombrillas Caminantes”

Lugar: Torre del Reloj

9:15 a. m. – Intervención de urbanismo táctico

Obras por la Vida – Dirección de Infraestructura

Lugar: Plaza Serrezuela

9:30 a. m. – Foro “Día Mundial del Peatón”

Lugar: Universidad Libre

3:00 p. m. – Los Juegos del Peatón

Lugar: Centro Comercial Gran Manzana