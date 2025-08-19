Capturados responsables de lanzar granada a establecimiento comercial en Floridablanca

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, confirmó la captura de los tres responsables de causar terror en Floridablanca tras lanzar una granada en contra de un establecimiento comercial por no pagar una extorsión, en medio del operativo de captura se incautó una moto y otros elementos usados durante este acto violento.

Alias ‘Johan’, ‘El flaco’ y ‘Brayan’ de 18, 25 y 27 años son los responsables de este hecho violento registrado el pasado 5 de agosto en Floridablanca y mediante el análisis de videos de 50 cámaras de seguridad se logró a ubicar a estos hombres.

“Estos sujetos también se les imputaron los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de juego y estupefacientes. Esos delincuentes que utilizan un modus operandi como en otras ciudades del país haciendo lanzamiento de artefactos explosivos, generando obviamente un gran temor en la comunidad, no vamos a permitir que la delincuencia se tome el comercio ni los barrios de la ciudad", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Entre los capturados, la policía señaló que alias ‘Brayan’, un ciudadano venezolano, también había cometido acciones criminales similares en Ecuador y a pesar de que había sido capturado, no pudo ser judicializado en su momento por ser menor de edad.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que en lo corrido del año se han capturado en el área metropolitana 45 personas por el delito de extorsión.