Alcaldía de Sogamoso advierte que obras de la línea férrea podrían dividir la ciudad en dos

Sogamoso pidió suspender las obras de la línea férrea, al advertir que sin la adecuación de pasos a nivel la ciudad podría quedar dividida en dos.

Sogamoso

La Alcaldía de Sogamoso pidió suspender las obras que adelanta la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la firma contratista y la interventoría sobre la línea férrea que atraviesa el municipio, al considerar que el proyecto, tal como está planteado, puede generar graves afectaciones urbanísticas, sociales y económicas.

El director de Gestión Corporativa de la Alcaldía, Daniel Fernando Sanabria, señaló que la administración local expidió el Decreto 282 del 23 de mayo de 2025, con el cual se actualizó el Plan de Movilidad Sostenible y Segura, documento que identifica 14 pasos a nivel que deben ser adecuados para garantizar la conectividad de la ciudad. De ellos, seis fueron catalogados como prioritarios, al ubicarse en sectores con alta densidad poblacional entre la calle 26 y la carrera 43.

“Sin la adecuación de estos pasos, Sogamoso prácticamente podría quedar dividido en dos partes, lo que generaría problemas de incomunicación entre barrios, afectaciones sociales, económicas, en infraestructura y planeación. Además, hay puntos donde se requiere la construcción de box culverts para evitar riesgos de inundación, especialmente en el canal del norte”, explicó Sanabria en diálogo con Caracol Radio.

El funcionario aseguró que la solicitud de suspensión busca que las obras se ajusten al plan municipal y que se garantice la movilidad de miles de familias que residen en zonas consolidadas de la ciudad. “Nos preocupa la rapidez con que avanza la ejecución: están trabajando día y noche y en menos de 15 días podrían terminar la obra sin tener en cuenta los puntos críticos. Lo que proponemos es suspender, revisar y habilitar los pasos a nivel necesarios antes de continuar”, agregó.

La administración municipal también expresó su inconformidad porque la ANI no asistió a la reunión extraordinaria convocada por el alcalde Mauricio Barón Granados, a la que fueron invitados todos los actores del proyecto. “Con tristeza observamos que la ANI no estuvo presente. La única respuesta que recibimos fue que la línea férrea continuaría y que nosotros debíamos tramitar las autorizaciones, pero no sabemos cuánto pueda tardar ese proceso. En medio de tantos trámites, la comunidad puede quedar afectada de manera irreversible”, puntualizó el director.

Finalmente, el director advirtió que, de no atenderse las solicitudes de la Alcaldía, el municipio podría enfrentar un escenario crítico. “Hoy hablamos de un posible ‘Muro de Berlín’ en Sogamoso, una barrera que en cuestión de días dividiría el territorio y dejaría incomunicados sectores enteros de la ciudad”, concluyó.