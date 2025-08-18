Riña a cuchillo cerca al mercado de Bazurto dejó un hombre muerto

En el barrio La Esperanza de Cartagena, sector La Rotonda, se presentó el homicidio de Ronald Blanquiceth de Ávila, de 37 años, natural de la capital bolivarense, quien recibió heridas por arma blanca.

Según testigos del lugar, el ahora occiso se desafió a cuchillo con otro sujeto y terminó llevando la peor parte en el “mano a mano”. Sin embargo, alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial cercano y posteriormente falleció, debido a que las puñaladas comprometieron órganos vitales.

Al ahora difunto, le registran dos anotaciones judiciales por el delito de hurto. Mientras tanto, el presunto homicida permanece prófugo de la justicia.

Entre tanto, la inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades del CTI.