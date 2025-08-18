Orden Público

Resultados operacionales en Santa Marta: 36 capturas, 175 riñas atendidas y cinco allanamientos

El balance es desde el 10 al 17 de agosto y es entregado por la Policía Metropolitana de Santa Marta, que confirmó también tres muertos en accidentes de tránsito.

Santa Marta

Los operativos sostenidos por la Policía Metropolitana de Santa Marta han permitido la captura de 36 personas por diferentes delitos y también la atención de 175 riñas, que fueron notificadas por medio de llamadas al 123 de la institución.

El comandante de la institución, coronel Jaime Ríos, indicó también que impusieron 150 comparendos por porte de armas blancas y durante los procedimientos - de 10 al 17 de agosto de este año - se ejecutaron cinco allanamientos.

Los agentes de la Mesan lograron decomisar, además, 580 millones de pesos en mercancía ilegal, en 19 casos; así mismo, 3.106 gr de estupefacientes fueron confiscados.

Le puede interesar: Policía Magdalena logra 1.339 capturas y un 33% menos hurtos, un golpe a la criminalidad en el 2025

El informe destaca que se realizaron 11 campañas, alcanzando a 5.476 personas sensibilizadas, once visitas a JAC y 10 actividades diferenciales, todo para mejorar la seguridad en esta ciudad.

